Η Ιβάνκα Τραμπ ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για την μητέρα της – Όσα είπε για την απόπειρα δολοφονίας Τραμπ

Συγκινητική και άκρως αποκαλυπτική η συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «Diary of a CEO» η Ιβάνκα Τραμπ. Η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για την μητέρα της, την απόπειρα δολοφονίας κατά του πατέρας της αλλά και για τον καρκίνο του συζύγου της Τζάρεντ Κούσνερ με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σε κλάματα.

Όταν η συζήτηση πήγε στην μητέρα της, Ιβάνα, που έφυγε από τη ζωή το 2022, η Ιβάνκα Τραμπ ξεκίνησε να δακρύζει και να κοιτά με συγκίνηση τις φωτογραφίες της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μητέρα μου με δίδαξε πολλά για το πώς να θέλω πολύ αυτό ό,τι κάνω. Προσπαθώ να μην κλάψω ξανά. Έζησε μια καλή ζωή. Ήταν πολύ χαρούμενη» είπε ζητώντας χαρτομάντιλο για να σκουπίσει τα δάκρυά της.

Η Ιβάνκα Τραμπ μίλησε και για την γιαγιά της (την μητέρα της Ιβάνα) αλλά και για όλες τις αναμνήσεις και εμπειρίες που έχει μαζί της.

Ivanka Trump gets emotional as she reflects on mother Ivana's life & death.



The Diary Of A CEO pic.twitter.com/HCvxlxCGAT — TMZ (@TMZ) April 9, 2026

Περιέγραψε πως μένει μαζί τους στη Φλόριντα ενώ το παρατσούκλι που της έχει βγάλει είναι «Μπάμπι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η γιαγιά μου μαγείρευε κάθε γεύμα. Είναι απίστευτα στοργική. Είναι ευλογία να την έχουμε στο σπίτι μας και να ζει μαζί μας», είπε συγκεκριμένα.

Πρόσθεσε πως απολαμβάνει τις ιστορίες που διηγείται στα παιδιά της για την μητέρα της.

«Δυστυχώς δεν γνώρισαν», εξήγησε.

«Ανάσα» μέσα από την ψυχοθεραπεία

Μιλώντας για τον σύζυγό της και τον καρκίνο που πέρασε στον θυροειδή για δεύτερη φορά, η Ιβάνκα Τραμπ εξήγησε πως βρήκε διέξοδο στην ψυχοθεραπεία.

«Είχα μόλις φύγει από την Ουάσινγκτον. Ο Τζάρεντ διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς για δεύτερη φορά και μετά πέθανε η μητέρα μου», ανέφερε.

Δείτε όλη τη συνέντευξη:

Ο Τζάρεντ Κούσνερ πάλεψε με τον καρκίνο του θυρεοειδούς και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ενός όγκου στο λαιμό του, ενώ υπηρετούσε ως ανώτερος σύμβουλος στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Το 2022, μετά τη θητεία του στον Λευκό Οίκο, ο Κούσνερ υποβλήθηκε σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση και πάλι στον θυροειδή.

Όλα όσα είπε για τον Ντόναλντ Τραμπ

Μιλώντας για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Πενσυλβάνια, τον Ιούλιο του 2023, η Ιβάνκα Τραμπ εξήγησε πως την είδε live από τις τηλεοράσεις.

Περιέγραψε πως έβλεπε στην τηλεόραση με τα παιδιά της στην πισίνα του γκολφ κλαμπ Τραμπ την προεκλογική συγκέντρωση του πατέρα της, όταν είδε να τον πυροβολούν.

«Οι τηλεοράσεις ήταν ανοιχτές, οπότε το είδα σχεδόν αμέσως. Τρομοκρατήθηκα και φοβήθηκα», ανέφερε.

Πρόσθεσε πως όταν είδε τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνεται και να φεύγει με την ομάδα της Μυστικής Υπηρεσίας, ήξερε πως «ήταν καλά και δεν είχε έρθει η ώρα του».

Αποκάλυψε πως έχει συγχωρέσει τον δράστη της απόπειρας δολοφονίας, Τόμας Κρουκς.

«Η συγχώρεση είναι δύσκολο πράγμα, αλλά νομίζω ότι πρέπει. Το ότι ζει ο πατέρας μου ήταν μια ευλογία», ανέφερε.

«Δεν μπορείς να θεωρείς τα πράγματα δεδομένα στη ζωή και το έχω μάθει αυτό με πολλούς τρόπους. Όταν η μητέρα μου πέθανε πρόωρα, όταν ο σύζυγός μου είχε ένα τρομακτικό επεισόδιο με καρκίνο. Απλώς δεν μπορείς να θεωρείς τίποτα δεδομένο» είπε στο τέλος η Ιβάνκα Τραμπ.