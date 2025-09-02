Συμβαίνει τώρα:
Η Κάγια Κάλας «αδειάζει» την Τουρκία: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα και στην Τρίπολη από την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τουρκική φρεγάτα Orucreis
Η τουρκική φρεγάτα Orucreis / REUTERS / Murad Sezer

Με κατηγορηματικό τρόπο, η αντιπρόεδρος και Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, «βγάζει στην σέντρα» την Τουρκία με αφορμή το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο όπως δήλωσε η ίδια χαρακτηριστικά «παραβιάζει δικαιώματα τρίτων κρατών».

Ειδικότερα, η Κάγια Κάλας επιβεβαίωσε την θέση της ΕΕ αναφορικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο, «αδειάζοντας» την Τουρκία και τις μονομερείς ενέργειές της που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και την UNCLOS.

«Η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και εξακολουθεί να αναμένει από όλες τις χώρες να σέβονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)», τόνισε η Κάγια Κάλας.

Η ίδια πρόσθεσε στην συνέχεια: «Η αποχή από μονομερείς ενέργειες που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της ΕΕ και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών εξακολουθεί να αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Ανατολική Μεσόγειο».

Στη συνέχεια η κ. Κάλας συμπλήρωσε: «Όπως υπενθυμίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2025, το μνημόνιο συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το εθιμικό δίκαιο που βασίζεται στο δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παραγάγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη».

Η Ευρωπαία αξιωματούχος κατέληξε λέγοντας πως: «Η ΕΕ πιστεύει ακράδαντα ότι οι διαφορές θαλάσσιας οριοθέτησης πρέπει να διευθετούνται με ειρηνικά μέσα, ιδίως μέσω διαπραγματεύσεων, καλή τη πίστει και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS».

