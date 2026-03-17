Η Κάγια Κάλας κάλεσε ΗΠΑ και Ισραήλ να σταματήσουν τον πόλεμο στο Ιράν

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να σταματήσουν τον πόλεμό τους με το Ιράν για να εκτονωθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα η Κάγια Κάλας έκανε γνωστό πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με κυβερνήσεις στη Μέση Ανατολή για το πως θα οδηγηθεί ο πόλεμος των ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν στη λήξη του.

Σε συνέντευξη στο Reuters στις Βρυξέλλες, η Κάλας είπε επίσης πως δεν έχει κλείσει η πόρτα για συμμετοχή της Ευρώπης στις προσπάθειες να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Χορμούζ αλλά είναι πιο πιθανό αυτό να έρθει στο πλαίσιο μιας διπλωματικής επίλυσης.

Διάφορες ευρωπαϊκές χώρες απέρριψαν τις εκκλήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να λάβουν μέρος σε μια αποστολή για αποδέσμευση του Στενού, ενός σημείου-κλειδί για τη μεταφορά του πετρελαίου, του αερίου και άλλων προϊόντων που έχουν τώρα μπλοκαριστεί σε μεγάλο βαθμό από το Ιράν.

Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν πει πως δεν προτίθενται να θέσουν σε κίνδυνο τις δυνάμεις τους εν μέσω ενός πολέμου τον οποίο δεν ξεκίνησαν οι ίδιοι, αν και ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει πως η απροθυμία τους θα έχει αρνητικές συνέπειες για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Η Κάλας είπε πως η Ευρώπη δεν καταλαβαίνει ορισμένες από τις ενέργειες των ΗΠΑ υπό τον Τραμπ ή τους στόχους του στο Ιράν, αλλά έχει συνηθίσει στην έλλειψη προβλεψιμότητάς του και είναι «πιο ψύχραιμη» στις απαντήσεις της.

Απαντώντας σε ερώτηση αν είναι καιρός να τελειώσει ο πόλεμος, η Κάλας είπε: «Απολύτως. Νομίζω… ότι θα ήταν προς το συμφέρον όλων αν αυτός ο πόλεμος σταματήσει. Το πρόβλημα με τους πολέμους είναι πως ευκολότερα τους ξεκινάς παρά τους τελειώνεις και [η κατάσταση] πάντα βγαίνει εκτός ελέγχου».

Η Κάλας, πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας, που υπηρετεί ως Ύπατη Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας της 27μελούς ΕΕ, είπε πως η Ένωση είναι πρόθυμη να βοηθήσει «διπλωματικά προκειμένου να φέρει τις πλευρές κοντά ώστε πραγματικά να σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο».

«Διαβουλευόμαστε με περιφερειακές χώρες όπως οι χώρες του Κόλπου, η Ιορδανία, η Αίγυπτος (σχετικά με το) πώς μπορούμε επίσης να εισηγηθούμε προτάσεις για το Ιράν, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ για να βγουν από αυτήν την κατάσταση έτσι ώστε όλοι να περισώσουν την αξιοπρέπειά τους».

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαβουλεύσεις.

Ο πόλεμος είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά γεγονότων που έχουν προκαλέσει σοβαρή ένταση στις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ αφότου ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο πέρυσι τον Ιανουάριο.

«Η κύρια ανησυχία των ευρωπαϊκών χωρών είναι ότι δεν έγινε διαβούλευση μαζί μας για (πριν από) την έναρξη αυτού του πολέμου — για την ακρίβεια, το αντίθετο. Υπήρχαν πολλοί Ευρωπαίοι που προσπαθούσαν να πείσουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην ξεκινήσουν αυτόν τον πόλεμο».

Ωστόσο ο πόλεμος έχει ήδη μεγάλο αντίκτυπο στην Ευρώπη, πιο άμεσα μέσω υψηλότερων τιμών στην ενέργεια λόγω του απόλυτου ελέγχου του Ιράν στο Στενό του Χορμούζ.

«Κανείς δεν είναι έτοιμος να βάλει τους ανθρώπους του σε κίνδυνο στο Στενό του Χορμούζ», είπε η Κάλας. «Πρέπει να βρούμε… διπλωματικούς τρόπους για να το διατηρήσουμε ανοικτό έτσι ώστε να μην έχουμε… επισιτιστική κρίση, κρίση λιπασμάτων, ενεργειακή κρίση στον κόσμο».

Η Κάλας έριξε την ιδέα να επαναληφθεί μια συμφωνία που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ προκειμένου να εξαχθούν σιτηρά από την Ουκρανία στη διάρκεια του πολέμου.

Η συμφωνία επιτρέπει στην Ουκρανία να εξάγει σιτηρά, τρόφιμα και λιπάσματα μέσω της Μαύρης Θάλασσας, χωρίς πολιτικά πλοία να υφίστανται επίθεση από τη Ρωσία.

Είπε πως έχει μιλήσει στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σχετικά με την ιδέα και ότι στον ΟΗΕ «εργάζονται σε αυτό».

«Τώρα το ερώτημα είναι με τι επίσης θα μπορούσαν να συμφωνήσουν οι γειτονικές χώρες, ιδιαίτερα το Ιράν», είπε.