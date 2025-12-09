Η Κάγια Κάλλας απαντά στον Ντόναλντ Τραμπ και υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές ελευθερίες – «Η ΕΕ είναι η πεμπτουσία της ελευθερίας»

Η απάντηση της Κάγια Κάλλας δεν άργησε να έρθει. Μιλώντας σε επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ απέρριψε κατηγορηματικά τις παρατηρήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση των ελευθεριών στην Ευρώπη, κρίνοντας ότι στοχεύουν λάθος κατεύθυνση και ότι οι πραγματικές παρεκτροπές σημειώνονται στη Ρωσία.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πεμπτουσία της ελευθερίας», τόνισε η Κάγια Κάλλας, υπενθυμίζοντας ότι οι επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήρθαν μετά τη δημοσιοποίηση από τον Λευκό Οίκο της Στρατηγικής Εθνικής Ασφαλείας.

Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις σχετικά με ζητήματα ελευθεριών θα έπρεπε να στοχεύουν μια χώρα όπου ο Τύπος φιμώνεται, η αντιπολίτευση απαγορεύεται και η πλατφόρμα X παραμένει μπλοκαρισμένη, αναφερόμενη στη Μόσχα. Οι δηλώσεις της έρχονται μετά τα παράπονα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το πρόστιμο που επέβαλαν οι ευρωπαϊκές αρχές στο X την περασμένη εβδομάδα.

Σε πιο άμεση ερώτηση για τις αμερικανικές επικρίσεις, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας εκτίμησε ότι επρόκειτο για μια «πρόκληση» με στόχο τη δημιουργία έντασης. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι παρά τις εντάσεις, «οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο σημαντικότερος σύμμαχος της ΕΕ».