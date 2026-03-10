Η Κάι Τραμπ πήγε στο ακριβότερο σούπερ μάρκετ του Λος Άντζελες: «Μάλλον θα κάνω αίτηση πτώχευσης»

Σάλο προκάλεσε το τελευταίο βίντεο της εγγονής του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι, από τις αγορές που έκανε σε αυτό που η ίδια αποκάλεσε «το πιο ακριβό σούπερ μάρκετ του Λος Άντζελες».

Η Κάι Τραμπ, η 18χρονη εγγονή του Τραμπ, η οποία στον ελεύθερο χρόνο της μοιράζεται βίντεο από τη ζωή της στο YouTube, πήρε μαζί της τους πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών καθώς και τον εικονολήπτη της και πήγε σε ένα από τα υποκαταστήματα της αλυσίδας Erewhon στο Λος Άντζελες, η οποία φημίζεται για τις ακριβές τιμές που πουλάει τα προϊόντα που διαθέτει. Ανάμεσα στις αγορές που έκανε η 18χρονη εγγονή του προέδρου των ΗΠΑ ήταν ένα smoothie αξίας 21 δολαρίων και μια λεμονάδα 11 δολαρίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν δεν ξέρετε την Erewhon είναι το πιο ακριβό σούπερ μάρκετ εδώ. Όλα είναι τρελά ακριβά οπότε θα αγοράσουμε τα αγαπημένα μου προϊόντα και μετά θα τα δοκιμάσουμε» εξηγεί η Κάι Τραμπ, η οποία στη συνέχεια του βίντεο ακούγεται να λέει «θα πτωχεύσω με αυτά τα πράγματα. Θα χρειαστεί να υποβάλω αίτηση πτώχευσης».

Στη συνέχεια αγόρασε συμπληρώματα διατροφής, ένα shaker για μπουκάλι νερού, σούσι, ένα βάζο με χουρμάδες και διάφορα σνακ, ενώ εξέφρασε την έκπληξή της όταν έμαθε ότι ένα φούτερ του brand κόστιζε 165 δολάρια, λέγοντας ότι προσπαθούσε να «παραμείνει ψύχραιμη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τελικός λογαριασμός ήταν 233 δολάρια με την εγγονή του Τραμπ να εμφανίζεται απογοητευμένη από κάποια από τα προϊόντα που αγόρασε: «Μου αρέσει το σούσι αλλά αυτός ήταν ο χειρότερος τόνος που έχω δοκιμάσει. Είχε πολύ έντονη γεύση ψαριού και ήταν σκληρός. Θα κάνω εμετό».

Οργή στα social media

Τα περισσότερα από τα σχόλια στο βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Κάι Τραμπ στο YouTube ήταν αρνητικά για την εγγονή του Αμερικανού προέδρου.

«Σε ευχαριστούμε που μας έδειξες τι δεν μπορούμε να αγοράσουμε» έγραψαν κάποιοι, ενώ άλλοι σχολίασαν «οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν μπορούν να πάνε ούτε σε κανονικό σούπερ μάρκετ», κάποιοι ζήτησαν «να πάει η Κάι και ο Μπάρον στο Ιράν», άλλοι σχολίασαν «πρέπει να μας κάνεις πλάκα».