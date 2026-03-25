Independent: Ο Τραμπ στέλνει χερσαίες δυνάμεις μετά την απόρριψη του σχεδίου από το Ιράν

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση των ΗΠΑ για διακοπή του πολέμου
Τραμπ / REUTERS/Kevin Lamarque

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή αφού το Ιράν επέστρεψε ως «υπερβολικές» τις απαιτήσεις του ειρηνευτικού σχεδίου των 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Πένταγωνο των ΗΠΑ επιβεβαίωσε στην εφημερίδα The Independent ότι ορισμένα τμήματα της 82ης Αερομεταφερόμενη Μεραρχίας καθώς και υποστηρικτικές μονάδες της μεραρχίας και η 1η Ταξιαρχία Μάχης θα αναπτυχθούν στo Ιράν.

Η επιβεβαίωση αυτή ήρθε ενώ το Ιράν απέριψε τις «υπερβολικές» απαιτήσεις του Τραμπ. 

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έλαβαν από τις ΗΠΑ σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισαν «μαξιμαλιστική» και απαράδεκτη.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι πρώτες εντυπώσεις «δεν ήταν θετικές» και ότι η αρχική απάντηση της Τεχεράνης έχει παραδοθεί στο Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής, προκειμένου να διαβιβαστεί στην Ουάσινγκτον.

Πακιστανοί αξιωματούχοι που ενεργούν ως μεσάζοντες ανέφεραν νωρίτερα ότι η πρόταση περιλαμβάνει την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, νέους περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Οι 5 όροι του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Ιρανός αξιωματούχος περιέγραψε του πέντε όρους για τον τερματισμό του πολέμου:

  • Να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά του Ιράν.
  • Να υπάρχουν συγκεκριμένοι μηχανισμοί που θα διασφαλίζουν ότι δεν θα γίνουν μελλοντικές επιθέσεις.
  • Καταβολή πολεμικών ζημιών.
  • Να σταματήσουν οι επιθέσεις σε φιλοϊρανικές οργανώσεις στην περιοχή.
  • Διεθνής αναγνώριση και εγγυήσεις σχετικά με την εξουσία του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Λύγισε η Σαβάνα Γκάθρι στην πρώτη συνέντευξη για την απαγωγή της μητέρας της: «Αφόρητη αγωνία, φαντάζομαι τον τρόμο της κάθε νύχτα»
Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Today» δεν έχει χάσει την πίστη της ότι η μητέρα της θα βρεθεί, παρόλο που έχουν χαθεί τα ίχνη της για πάνω από 8 εβδομάδες
Η Σαβάνα Γκάθρι
