Η κακοκαιρία Byron σφυροκοπά τη Γάζα: Νεκρό βρέφος 8 μηνών – Βυθισμένες στις λάσπες οι σκηνές των εκτοπισμένων

Κάτω από τις λάσπες και το νερό είναι οι σκηνές των εκτοπισμένων στους καταυλισμούς στη Γάζα. Η κακοκαιρία Byron που έπληξε το προηγούμενο διάστημα την χώρα μας, αυτές τις ημέρες σφυροκοπά την ήδη πονεμένη Παλαιστίνη, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στους Παλαιστίνιους που δεν έχουν ούτε καν μία στέγη πάνω από το κεφάλι τους.

Συνεχόμενες βροχές και καταιγίδες βύθισαν στο νερό τις σκηνές των Παλαιστίνιων. Οι εκτοπισμένοι, με φτυάρια, πλαστικές σακούλες αλλά και με τα χέρια τους, προσπαθούν να σκάψουν χαρακώματα γύρω από τον αυτοσχέδιο καταυλισμό στη συνοικία Ζεϊτούν στη Γάζα, μήπως και μπορέσουν να γλιτώσουν από την μανία της κακοκαιρίας.

Ένα βρέφος 8 μηνών ξεψύχησε λόγω της έκθεσής του σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, οι περισσότεροι καταυλισμοί σκηνών που έχουν στηθεί σε όλη τη Γάζα πλημμύρισαν, ενώ σημείωσε ότι έλαβε περισσότερες από 2.500 κλήσεις για βοήθεια.

Σε στιγμές που τα φαινόμενα κοπάσουν για λίγο, οι Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να περπατούν ξυπόλητοι και να πέφτουν σε λακκούβες γεμάτες με νερό.

«Η χθεσινή νύχτα ήταν απαίσια για εμάς και τα παιδιά μας λόγω της καταρρακτώδους βροχής και του κρύου. Τα παιδιά μουσκεύτηκαν, όπως και οι κουβέρτες και τα στρώματα. Δεν ξέραμε πού να πάμε», δήλωσε στο AFP η Σουάντ Μουσλίμ, η οποία ζει σε σκηνή με την οικογένειά της.

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, 761 χώροι στη Γάζα όπου στεγάζουν περίπου 850.000 εκτοπισμένους, διατρέχουν υψηλό κίνδυνο πλημμυρών.

«Δεν μπορούμε καν να βγούμε έξω να ανάψουμε φωτιά για να μαγειρέψουμε ή να ζεσταθούμε» φωνάζουν άλλοι Παλαιστίνιοι.

Αυξάνεται ο κίνδυνος ασθενειών και μολύνσεων

Τοπικοί αξιωματούχοι και αξιωματούχοι της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας δήλωσαν ότι δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν την καταιγίδα λόγω της έλλειψης καυσίμων και των καταστροφών στον εξοπλισμό τους.

Οι ίδιοι κατήγγειλαν ότι το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου κατέστρεψε εκατοντάδες οχήματα, μεταξύ των οποίων εκσκαφείς και άλλα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν για την άντληση υδάτων. Το Ισραήλ, στο τώρα, φαίνεται πως δεν επιτρέπει την είσοδο στον παλαιστινιακό θύλακα υλικών για την κατασκευή καταλυμάτων αλλά και σάκων με άμμο.

Όπως αναφέρει σε έκθεσή του ο ΔΟΜ, εκτός από τις πλημμύρες οι εκτοπισμένοι που ζουν στους καταυλισμούς αυτούς αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο από τον ξέσπασμα ασθενειών, καθώς η αποστράγγιση και η διαχείριση των αποβλήτων είναι ανεπαρκείς.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) ανακοίνωσε ότι οι πλημμυρισμένοι δρόμοι και οι βρεγμένες σκηνές επιδεινώνουν τις ήδη άσχημες συνθήκες διαβίωσης των εκτοπισμένων.

«Το κρύο περιβάλλον όπου παρατηρείται συνωστισμός και απουσιάζουν βασικές υπηρεσίες υγιεινής αυξάνει τον κίνδυνο ασθενειών και μολύνσεων», υπογράμμισε.

«Αυτά τα δεινά θα μπορούσαν να αποφευχθούν με την ανεμπόδιστη είσοδο βοήθειας, περιλαμβανομένης ιατρικής υποστήριξης και κατάλληλων καταλυμάτων», πρόσθεσε η UNRWA.

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ και Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι χρειάζονται επειγόντως τουλάχιστον 300.000 νέες σκηνές για τους περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που εξακολουθούν να είναι εκτοπισμένοι. Οι περισσότερες από τις υπάρχουσες σκηνές είναι φθαρμένες ή κατασκευασμένες από ένα λεπτό πλαστικό πανί ή από ύφασμα.

Στις νέες καταγγελίες των αρχών της Παλαιστίνης το Ισραήλ απαντά πως εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του και κατηγορεί τις ανθρωπιστικές υπηρεσίες ότι είναι αναποτελεσματικές και ότι αδυνατούν να εμποδίσουν τις κλοπές από τη Χαμάς, κάτι που η παλαιστινιακή οργάνωση αρνείται.