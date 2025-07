Η Κάμαλα Χάρις δεν θα είναι υποψήφια για κυβερνήτης της Καλιφόρνιας το 2026

Η Κάμαλα Χάρις ανακοίνωσε την Τετάρτη (30.07.2025) πως δεν θα θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτης της Καλιφόρνιας το 2026. Η υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2024, δεν αποκλείεται να διεκδικήσει εκ νέου το ύπατο αξίωμα των ΗΠΑ, το 2028.

Συγκεκριμένα, πολιτικοί αναλυτές δεν θεωρούν απίθανο το ενδεχόμενο η Κάμαλα Χάρις να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ στις επόμενες εκλογές σε τρία χρόνια.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τη θέση της κυβερνήτη της Καλιφόρνιας:

«Τους τελευταίους έξι μήνες, σκέφτηκα σοβαρά να ζητήσω από τους κατοίκους της Καλιφόρνιας το προνόμιο να τους εκπροσωπήσω ως κυβερνήτης. Αγαπώ αυτήν την πολιτεία, τον λαό της (…) Είναι το σπίτι μου. Αλλά ύστερα από πολύ συλλογισμό, αποφάσισα ότι δεν θα θέσω υποψηφιότητα για κυβερνήτης σε αυτές τις εκλογές».

My statement on the California governor’s race and the fight ahead. pic.twitter.com/HYzK1BIlhD