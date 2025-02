Η Κάμαλα Χάρις τιμήθηκε με το κορυφαίο βραβείο στα NAACP Image Awards: Η συγκινητική ομιλία της

Βαθιά συγκινημένη, ανέβηκε στην σκηνή των 56ων Image Awards του National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), το βράδυ του Σαββάτου (22.02.2025), η Κάμαλα Χάρις, για να παραλάβει το βραβείο του οργανισμού, το Chairman’s Award.

Στην ομιλία της, μετά την παραλαβή του βραβείου, η Κάμαλα Χάρις να προέτρεψε το κοινό να διατηρήσει την δύναμη και την ελπίδα του κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ ενώ ταυτόχρονα τόνισε πως ο οργανισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ιδρύθηκε το 1909, αποτελεί πυλώνα της μαύρης κοινότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχουμε αυταπάτες για το τι αντιμετωπίζουμε σε αυτό το κεφάλαιο της αμερικανικής μας ιστορίας, αυτό το κομμάτι δεν θα γραφτεί απλώς από όποιον καταλαμβάνει το Οβάλ Γραφείο ούτε από τον πλουσιότερο ανάμεσά μας» δήλωσε η Χάρις στη σκηνή του Pasadena Civic Auditorium στο Λος Άντζελες.

«Η αμερικανική ιστορία θα γραφτεί από εσάς. Γράφεται από εμάς τους ανθρώπους» τόνισε.

«Κάποιοι βλέπουν τις φλόγες στους ορίζοντές μας, τα νερά που ανεβαίνουν στις πόλεις μας, τις σκιές που μαζεύονται πάνω από τη δημοκρατία μας και ρωτούν: ‘τι κάνουμε τώρα;’» σημείωσε η Χάρις. «Εμείς όμως ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε, γιατί το έχουμε κάνει στο παρελθόν και θα το κάνουμε ξανά. Θα χρησιμοποιήσουμε τη δύναμή μας. Οργανωνόμαστε, κινητοποιούμαστε. Εκπαιδεύουμε. Πρεσβεύουμε. Η δύναμή μας δεν προήλθε ποτέ από έναν εύκολο δρόμο» συμπλήρωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με το συγκεκριμένο βραβείο έχουν τιμηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Αμερικανός βουλευτής Τζον Λιούις και η ηθοποιός Ρούμπι Ντι.

Υπενθυμίζεται πως η Κάμαλα Χάρις έγραψε ιστορία ως η πρώτη μαύρη Αμερικανίδα γυναίκα που υπηρέτησε τις ΗΠΑ ως Αντιπρόεδρος.

Ένα ακόμα κομβικό σημείο στην καριέρα της, ήταν το γεγονός πως κατέβηκε στις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου 2024, εκπροσωπώντας τους Δημοκρατικούς.

Αν και εν τέλει έχασε από τον Ντόναλντ Τραμπ, το γεγονός πως πολέμησε για την πιο σημαντική ηγετική θέση των ΗΠΑ, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα της σκληρής δουλειάς και επιμονής της.

Το 2016 εξελέγη Γερουσιαστής εκπροσωπώντας την πολιτεία της Καλιφόρνιας ενώ είχε υπηρετήσει νωρίτερα ως γενική εισαγγελέας, αναφέρει το AP.