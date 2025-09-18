Κόσμος

Η Καμίλα κάνει νεύμα στην Κέιτ Μίντλετον να αποχωρήσει από τη συζήτηση με τη Μελάνια Τραμπ

Τη βασιλική χειρονομία κατέγραψαν οι κάμερες - Δείτε το βίντεο
Κέιτ Μίντλετον, Μελάνια Τραμπ και βασίλισσα Καμίλα
Κέιτ Μίντλετον, Μελάνια Τραμπ και βασίλισσα Καμίλα / Aaron Chown / Pool via REUTERS

Μία μάλλον αμήχανη στιγμή ανάμεσα στη βασίλισαα Καμίλα και την Κέιτ Μίντλετον, κατά την επίσημη τελετή υποδοχής του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ στο Γουίνδσορ, κατέγραψαν οι κάμερες.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον ήταν οι πρώτοι που υποδέχθηκαν το προεδρικό ζεύγος στο Κάστρο του Γουίνδσορ (17.09.2025), πριν το συνοδεύσουν στη συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα.

Σύμφωνα με τα βίντεο από την τελετή, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του αντάλλαξαν χαιρετισμούς με τον βασιλιά και τη Καμίλα, ο Κάρολος συνομίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο και η Καμίλα με τη Μελάνια.

Η Κέιτ πλησίασε, μπήκε κι εκείνη στη συζήτηση με τη Μελάνια, την ώρα που η Καμίλα παρακολουθούσε σιωπηλή.

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η βασίλισσα φαίνεται να κάνει μία διακριτική κίνηση τύπου φύγε – με το χέρι προς την πριγκίπισσα, υποδεικνύοντάς της να απομακρυνθεί.

Με… συνοπτικές διαδικασίες η Κέιτ χαμογέλασε, αποχαιρέτησε τη Μελάνια και κατευθύνθηκε προς τον Γουίλιαμ.

Κέιτ Μίντλετον, βασίλισσα Καμίλα και Μελάνια Τραμπ
Κέιτ Μίντλετον, βασίλισσα Καμίλα και Μελάνια Τραμπ συνομιλούν / Aaron Chown/Pool via REUTERS

Στη συνέχεια, Καμίλα και Μελάνια μίλησαν ξανά για λίγο, πριν επιβιβαστούν στη σκωτσέζικη κρατική άμαξα.

