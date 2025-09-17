Η Κέιτ Μίντλετον υποδέχτηκε τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ με κόσμημα της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια, με την Κέιτ Μίντλεντον να τουςυποδέχεται μαζί με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια με τιμές.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, εμφανίστηκε λαμπερή μπροστά στον Ντόναλντ Τραμπ και την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, έχοντας στο πλευρό της τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και φορώντας ένα κόσμημα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στην υποδοχή τους στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Η υποδοχή έλαβε χώρα στον Walled Garden του κτήματος, σηματοδοτώντας την έναρξη της διήμερης επίσημης επίσκεψης του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για την περίσταση, η πριγκίπισσα επέλεξε ένα κομψό μπορντό φόρεμα, της αγαπημένης της σχεδιάστριας, Emilia Wickstead. Ολοκλήρωσε το σύνολό της με ένα καπέλο του οίκου Jane Taylor και μια μπορντό τσάντα Chanel, την οποία έχει κρατήσει και στο παρελθόν.

Μία λεπτομέρεια ήταν που ξεχώρισε στο πολύ εκλεπτισμένο look της, μία καρφίτσα με φτερά, η οποία ανήκε κάποτε στην πριγκίπισσα Νταϊάνα. Το ιστορικό κόσμημα διακοσμημένο με 18 διαμάντια σε στρογγυλή κοπή μαζί με μικρά σμαράγδια πρόσθετε μία ιδιαίτερη νότα λάμψης και παράδοσης.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον συνόδευσαν το προεδρικό ζεύγος προτού συναντήσουν τον βασιλιά Κάρολο Γ’ και τη βασίλισσα Καμίλα έξω από το Victoria House, ανέφερε η Daily Mail.

Η βασίλισσα Καμίλα φωτογραφήθηκε φορώντας ένα έντονο μπλε φόρεμα και ασορτί πανωφόρι από τον οίκο Fiona Clare, ενώ τα συνδύασε με μία καρφίτσα από ζαφείρια και διαμάντια και ένα καπέλο Philip Treacy.

Εν τω μεταξύ, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, ήταν κομψή και λαμπερή, φορώντας ένα σκούρο γκρι κοστούμι από τον οίκο Christian Dior Haute Couture. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα καπέλο με πλατύ γείσο σε μία φωτεινή μοβ απόχρωση το οποίο σχολιάστηκε λόγω του μεγέθους του, και σκούρες γκρι σουέτ γόβες.