Η Κέιτ Μίντλετον πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια ομιλία της μετά τον καρκίνο: Συμβούλεψε επιχειρηματίες να «επενδύσουν στα παιδιά»

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, έκανε την πρώτη της δημόσια ομιλία μετά από δύο χρόνια, σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε η Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood (Επιχειρηματική Ομάδα Εργασίας για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία) και αποτελεί ένα θέμα που της είναι ιδιαίτερα αγαπητό.

Η Κέιτ Μίντλετον σύστησε την «αποστολή ζωής» της για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία μπροστά σε ένα ισχυρό ακροατήριο, τους κορυφαίους επιχειρηματίες της Βρετανίας, στην πρώτη δημόσια ομιλία της από τον Νοέμβριο του 2023 και μετά από τη διάγνωση του καρκίνου της, η οποία αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο του 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τότε, έχει δημοσιεύσει ηχογραφημένα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ άλλων και για τη σταδιακή ανάρρωσή της μετά τη χημειοθεραπεία, αλλά αυτή ήταν η πρώτη ομιλία που έδωσε αυτοπροσώπως.

Η εκδήλωση ήταν μέρος της εκστρατείας της Κάθριν για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των πρώτων χρόνων της ζωής των παιδιών και της δημιουργίας υγιών οικογενειακών σχέσεων. Εκείνη θέλει να πείσει τον επιχειρηματικό κόσμο να επενδύσει και να στηρίξει γονείς και κηδεμόνες παιδιών κάτω των πέντε ετών γιατί, όπως υποστηρίζει, αυτή είναι «η πιο έξυπνη και στρατηγική κίνηση για το μέλλον ολόκληρης της κοινωνίας».

Στη Σύνοδο Κορυφής για το Μέλλον του Εργατικού Δυναμικού (The Future Workforce Summit), η Κέιτ ζήτησε από 80 κορυφαίους επιχειρηματικούς ηγέτες να αλλάξουν την παρούσα κατάσταση ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να έχουν μια υγιή οικογενειακή ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η δική μου αφοσίωση και η δουλειά του Centre For Early Childhood πηγάζει από μία ουσιαστική αλήθεια: η αγάπη που αισθανόμαστε στα πρώτα μας χρόνια διαμορφώνει θεμελιωδώς αυτό που γινόμαστε και πώς ευημερούμε ως ενήλικες», είπε η ίδια.

Περιέγραψε την αγάπη ως «το πρώτο και πιο ουσιώδες δέσιμο», αλλά και ως «το αόρατο νήμα, που έχει υφανθεί μέσα στο χρόνο, με προσοχή και τρυφερότητα, μέσα από συνεπείς, στοργικές σχέσεις, για να θεμελιώσει το ουσιαστικό περιβάλλον γύρω από ένα παιδί»

Μίλησε στους επιχειρηματικούς ηγέτες για την ανάγκη των οικογενειών να μπορούν να προσφέρουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον στα παιδιά τους.

Η Κέιτ κάλεσε τους ηγέτες των επιχειρήσεων να επανεξετάσουν τους χώρους εργασίας τους και να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό μοντέλο για τις προτεραιότητές τους, στο οποίο οι εταιρείες θα «εκτιμούν τον χρόνο και την στοργή τόσο όσο εκτιόμούν την παραγωγικότητα και την επιτυχία».

Το κεντρικό μήνυμα της Πριγκίπισσας στους παρευρισκόμενους επιχειρηματίες ήταν μια ξεκάθαρη πρόκληση: να αναθεωρήσουν τον ρόλο τους στην κοινωνία. Η Κέιτ Μίντλετον υπογράμμισε ότι κάθε περιβάλλον, ένα σπίτι, μια επιχείρηση, ένας εργασιακός χώρος, είναι ένα οικοσύστημα που οι ίδιοι οι άνθρωποι κάνουν την δικιά τους προσπάθεια για να λειτουργήσει σωστά.

«Στο Κέντρο για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία, πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε η αγάπη να ανθήσει. Έτσι επενδύουμε στο μέλλον μας», δήλωσε. Η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας στην «ήσυχη, συχνά αόρατη εργασία της φροντίδας» είναι, κατά την Πριγκίπισσα, το κλειδί για την οικοδόμηση μιας πιο ευτυχισμένης και υγιούς κοινωνίας.

Κάποιες από τις πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες είναι, η βρετανική αλυσίδα παντοπωλείων Iceland εφάρμοσε «αφίσες emoji» για να βοηθήσει 30.000 εργαζομένους να στηρίζουν καλύτερα τις νέες οικογένειες, ενώ η NatWest Bank επέκτεινε τα δάνεια της σε δομές πρώιμης φροντίδας.

Ο απώτερος στόχος του Βασιλικού Ιδρύματος είναι, μέχρι το 2026, να φτάσει σε πάνω από ένα εκατομμύριο βρέφη και μικρά παιδιά.