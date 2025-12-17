Κόσμος

Η Κέιτι Πράις εμφανίστηκε αποστεωμένη σε εκδήλωση και αποχώρησε υποβασταζόμενη

Όσοι είδαν το πρώην μοντέλο είπαν ότι βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση και εικόνα της διαφέρει αισθητά από προηγούμενες εμφανίσεις της
Katie Price
Katie Price / Photo by Nordin Catic / Getty Images for The Cambridge Union

Σκιά του εαυτού είναι πλέον το πρώην μοντέλο Κέιτι Πράις (Katie Price) με την εικόνα της να προκαλεί σοκ και μεγάλη ανησυχία.

Το πρώην μοντέλο και νυν περσόνα των social media Κέιτι Πράις έδειχνε τρομακτικά αδύνατη να χρειαζόταν βοήθεια για να περπατήσει στην τελευταία δημόσια εμφάνισή της.

«Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας» αναφέρουν φίλοι της καθώς η ανησυχία όλων είναι διάχυτη για τη σωματική και ψυχική της κατάσταση.

Το περασμένο Σάββατο είδαν την 47χρονη να αποχωρεί υποβασταζόμενη από φίλους της μετά από εκδήλωση στο Χόντεσντον της Αγγλίας. Στην εκδήλωση παρέμεινε για περίπου 20 λεπτά και αν δεν υπήρχαν φίλοι της να την βοηθήσουν δεν θα μπορούσε να περπατήσει.

@katieprice My Official Christmas Music Video is out now featuring @Mhinatiktok ♬ This Christmas – Katie Price

@katieprice Watch me ruin my lips @The Clinic Club #foryoupage❤️❤️ #surgery #skincare #mumlife #fyp ♬ original sound – Katie Price

 

Οσοι την είδαν είπαν ότι βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση και εικόνα της διαφέρει αισθητά από προηγούμενες εμφανίσεις της. «Την έχουμε δει σε ακραίες καταστάσεις στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά είναι διαφορετικά. Είναι πραγματικά καταστροφικό», είπαν φίλοι της.

«Έχοντας παλέψει και η ίδια με διατροφικές διαταραχές, ξέρω πόσο δύσκολο είναι… Κάποιος πρέπει να επέμβει» έγραψε στο Χ μία χρήστης των social media.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katie Price (@katieprice)

 

Και τα παιδιά της πάντως δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους. Φήμες αναφέρουν ότι λαμβάνει φάρμακα για την απώλεια βάρους με την ίδια να δικαιολογεί τις αυξομειώσεις στο βάρος της σε θεραπείες υπογονιμότητας και ορμονικές αλλαγές.

