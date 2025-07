Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ διορίστηκε πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα – «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων

Το πρώτο στάδιο στη διαδικασία της επικύρωσης του διορισμού της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε, καθώς η υποψηφιότητα της πέρασε από την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Με την έγκριση της επιτροπής εξασφαλισμένη πλέον, ο διορισμός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ οδηγείται στην ολομέλεια της Γερουσίας για ψηφοφορία, η οποία θα αποτελέσει το τελευταίο εμπόδιο πριν αναλάβει επίσημα τη θέση της στην Αθήνα, διαδεχόμενη τον απερχόμενο πρέσβη των ΗΠΑ, Γιώργο Τσούνη, έναν ελληνοαμερικανό επιχειρηματία και διπλωμάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξασφάλισε την υποστήριξη 13 από τα 22 μέλη της επιτροπής. Η ψηφοφορία διαιρέθηκε σε μεγάλο βαθμό κατά μήκος των κομματικών γραμμών, με τους 12 Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές να υποστηρίζουν τον διορισμό της.

Κατά την πρόσφατη ακρόασή της ενώπιον της επιτροπής, η Guilfoyle αναφέρθηκε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων ΗΠΑ-Ελλάδας, του Κυπριακού, της Τουρκίας και του Ισραήλ. Εξήρε τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου συμμάχου και στρατηγικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτηρίζοντας τη χώρα ως «πυλώνα σταθερότητας» στην περιοχή.

Η Guilfoyle έδωσε επίσης συγχαρητήρια για την πρόσφατη αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδας, οι οποίες φέρεται να φτάνουν πλέον το 5% του ΑΕΠ της, και υπογράμμισε την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 ως συμβολή στην ασφάλεια της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ.

.@SenatorShaheen said she is supportive of Kimberly Guilfoyle’s appt to Ambassador to Greece, as the SFRC committee moves to advance her nomination to a Senate floor vote — a rare area of bipartisanship on a now, partisan panel