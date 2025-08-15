Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο: Η ανάρτηση με την Παναγία και τον Πέτρο Γαϊτάνο

Μία εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας, ανέβασε στα social media η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για να ευχηθεί στους Έλληνες για τον Δεκαπενταύγουστο. Αν και η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα δεν έχει αναλάβει ακόμη καθήκοντα, η 56χρονη φροντίζει να «υμνεί» συχνά την χώρα μας στα social media της.

Παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανέβασε στο Instagram την συγκεκριμένη εικόνα, ενώ από πίσω ακούγονταν ο ύμνος «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» με την φωνή του Πέτρου Γαϊτάνου.

Πριν από λίγες ημέρες η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έκανε ακόμα 2 αναρτήσεις με «άρωμα» Ελλάδας.

Στην πρώτη ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία φαίνονταν τα λευκά σπίτια της χώρα μας αλλά και η κλασσική λευκή εκκλησία με τον μπλε τρούλο.

«Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα θα προσθέσει 10 επιπλέον χρόνια στη ζωή σας», αναγραφόταν πάνω στην φωτογραφία.

Στην δεύτερη ανάρτηση φαίνονταν η εικόνα της Παναγίας μέσα σε μία πέτρινη εκκλησία.