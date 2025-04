Η Κίνα έθεσε σε ισχύ τους δασμούς 84% σε αμερικανικά προϊόντα και απαντά στον Τραμπ με ομιλία του Μάο – «Δεν θα υποχωρήσουμε»

Οι νέοι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί αντιποίνων ύψους 84% που είχε αναγγείλει η Κίνα πως θα επιβάλλονταν στα αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα τέθηκαν σε ισχύ σήμερα Πέμπτη (10.4.25), σε ένα ακόμα επεισόδιο του εμπορικού πολέμου τον οποίο κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ και τροφοδοτεί ολοένα πιο έντονες ανησυχίες για παγκόσμια οικονομική ύφεση.

Μάλιστα, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δημοσιοποίησε σήμερα βίντεο από ομιλία του ιστορικού ηγέτη της Κίνας Μάο Τσετούνγκ, διαμηνύοντας προς την Ουάσινγκτον πως το Πεκίνο δεν θα υποχωρήσει στην υπόθεση των δασμών.

Οι νέοι επιπρόσθετοι δασμοί εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα των ΗΠΑ που εισάγονται στην κινεζική αγορά ανεξαιρέτως.

Σημειώνεται ότι οι εισαγωγές της Κίνας από τις ΗΠΑ είχαν αξία που ανήλθε σε 143,5 δισεκ. δολάρια το 2024, σύμφωνα με το γραφείο του αντιπροσώπου των ΗΠΑ για το εμπόριο (USTR).

Το βίντεο που δημοσιοποίησε στα social media η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, είναι ένα απόσπασμα από την ομιλία του Μάο στη λήξη του συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας το 1953, όπου αναφερόταν στον πόλεμο της Κορέας, στη διάρκεια του οποίου το Πεκίνο υποστήριξε την Πιονγιάνγκ και οι ΗΠΑ τη Νότια Κορέα, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα «Guardian».

We are Chinese. We are not afraid of provocations. We don’t back down. pic.twitter.com/vPgifasYmI

«Ως προς το πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος, δεν είμαστε εμείς που θα το αποφασίσουμε. Εξαρτάτο από τον πρόεδρο Τρούμαν και τώρα εξαρτάται από τον πρόεδρο Αϊζενχάουερ ή όποιον είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Στο χέρι τους είναι», λέει στην ομιλία του ο Μάο.

Και συνεχίζει: «Ανεξάρτητα από το πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος, εμείς δεν θα υποκύψουμε ποτέ. Θα παλέψουμε μέχρι να θριαμβεύσουμε πλήρως», ρήση, που σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, ισχύει και σήμερα καθώς είναι σε εξέλιξη ο εμπορικός πόλεμος με την Ουάσιγκτον μετά τους δασμούς 125% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στα εισαγόμενα στις ΗΠΑ κινεζικά αγαθά αφού προηγουμένως το Πεκίνο ανακοίνωσε δικούς του δασμούς 84% στα αμερικανικά προϊόντα.

«Είμαστε Κινέζοι. Δεν φοβόμαστε τις προκλήσεις. Δεν θα υποχωρήσουμε», ανέφερε στη λεζάντα του βίντεο.

Υπενθυμίζεται ότι το κινεζικό ΥΠΕΞ είχε δημοσιοποιήσει βίντεο από ομιλία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρίγκαν το 1987, όπου αποκήρυττε τους δασμούς ως μέτρο που θα οδηγήσει σε αντίποινα και τελικά θα βλάψει την αμερικανική οικονομία σε μια προφανή αναφορά στους δασμούς του Τραμπ.

NEW: The Chinese Embassy in the U.S. posts this video of Reagan speaking against tariffs captioned:



“Ronald Reagan vs. #tariffs : 1987 speech finds new relevance in 2025”



pic.twitter.com/lhsVjhwB2F