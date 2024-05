Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε το ακραίο κύμα καύσωνα στα τέλη Απριλίου στην Ασία

Η κλιματική αλλαγή έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα επιδεινώνοντας τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν τον προηγούμενο μήνα στην Ασία.

Δισεκατομμύρια άνθρωποι στην Ασία επηρεάστηκαν από θερμοκρασίες ρεκόρ τον Απρίλιο, με σχολεία να κλείνουν, σοδιές να καταστρέφονται και εκατοντάδες ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους λόγω ασθενειών που συνδέονται με τη ζέστη, σύμφωνα με κλιματολόγους της ομάδας World Weather Attribution.

Η Μιανμάρ, το Λάος και το Βιετνάμ έζησαν τον θερμότερο Απρίλιο που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ η θερμοκρασία στην Ινδία έφτασε ως τους 46 βαθμούς Κελσίου.

«Από τη Γάζα ως το Δελχί και τη Μανίλα άνθρωποι υπέφεραν και πέθαναν τον Απρίλιο, όταν οι θερμοκρασίες έφτασαν στα ύψη στην Ασία», δήλωσε η Φριντερίκε Ότο του Grantham Institute of Climate Change and the Environment, μία από τις συντάκτριες της έκθεσης.

«Κύματα καύσωνα υπήρχαν πάντα. Αλλά η επιπλέον ζέστη, που οφείλεται στις εκπομπές από το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα, έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών ανθρώπων», πρόσθεσε.

Στις Φιλιππίνες, μία από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από το κύμα της ακραίας ζέστης, οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις, έκλεισαν σχολεία και επέβαλαν περιορισμούς στη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς οι ακραίες θερμοκρασίες έφεραν στα όριά του το δίκτυο της χώρας.

Ο καύσωνας, που διήρκεσε 15 ημέρες και ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου, θα ήταν «σχεδόν αδύνατος, ακόμη και υπό την επήρεια του φαινομένου El Nino» χωρίς τις επιπτώσεις της ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης του πλανήτη, τονίζεται στην έκθεση.

Σε περιοχές της Μέσης Ανατολής καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ την περίοδο από τις 24 ως τις 26 Απριλίου, με το Τελ Αβίβ να καταγράφει θερμοκρασία 40,7 βαθμών. Η κλιματική αλλαγή κατέστησε τις ακραίες θερμοκρασίες στη δυτική Ασία πέντε φορές πιο πιθανές, σύμφωνα με την έκθεση.

«Η ζέστη που ζήσαμε εντείνει πραγματικά μια ιδιαίτερα φρικτή κρίση αυτή την περίοδο στη Γάζα», σημείωσε χθες Τρίτη η Καρολίνα Περέιρα Μαργκιντάν του Κέντρου Κλίματος στον Ερυθρό Σταυρό / Ερυθρά Ημισέληνο.

Η θερμοκρασία γύρω από την Καλκούτα της Ινδίας στα τέλη Απριλίου έφτασε τους 46 βαθμούς Κελσίου, δέκα βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο της εποχής, με την κλιματική αλλαγή να κάνει τις ακραίες θερμοκρασίες σε όλη τη νότια Ασία περίπου 45 φορές πιο πιθανές, ανέφερε η έκθεση.

Οι κυβερνήσεις των ασιατικών χωρών θα πρέπει να αναλάβουν δράση για να προσαρμοστούν στις ακραίες θερμοκρασίες και να περιορίσουν τους κινδύνους για την υγεία, κυρίως των πιο ευάλωτων, σημείωσε η Μαργκιντάν.

«Με δεδομένο τον ρυθμό με τον οποίο αυξάνονται τα περιστατικά ακραίας ζέστης (…) βλέπουμε μεγάλη ανάγκη για την ενίσχυση σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση του καύσωνα και τη βελτίωση των τρεχουσών σχεδίων σε όλη την Ασία», πρόσθεσε.