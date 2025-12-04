Η Κομισιόν παρουσιάζει ένα ισχυρό σχέδιο για την αντιμετώπιση της αύξησης της διακίνησης ναρκωτικών στην Ευρώπη

Απέναντι σε μια αγορά ναρκωτικών που αλλάζει ραγδαία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ανακτήσει την πρωτοβουλία. Στις Βρυξέλλες, η Κομισιόν παρουσίασε την Πέμπτη (04.12.2025) ένα νέο σχέδιο δράσης που στοχεύει να ανακόψει την εξάπλωση της διακίνησης σε όλα τα κράτη-μέλη και να ενισχύσει την ανίχνευση των νέων ουσιών που κατακλύζουν την ευρωπαϊκή αγορά.

Μια απάντηση από την Κομισιόν που θεωρείται επείγουσα, καθώς τα εγκληματικά δίκτυα επεκτείνονται και τα συνθετικά ναρκωτικά πολλαπλασιάζονται.

«Η ΕΕ δεν θα ανεχθεί εγκληματικά δίκτυα που πλημμυρίζουν τους δρόμους μας με φθηνά ναρκωτικά, τροφοδοτώντας τη βία και απειλώντας τη δημόσια υγεία», τόνισε ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ. Η στρατηγική αυτή στηρίζεται σε έναν βασικό άξονα: πλήγμα στη ρίζα του προβλήματος, με ταυτόχρονη ενίσχυση της πρόληψης και της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Ενίσχυση των ελέγχων και παρακολούθηση νέων ουσιών

Πρώτη προτεραιότητα είναι η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνείων και των εταιρειών ταχυμεταφορών, που αποτελούν πλέον σημαντικό κανάλι μεταφοράς ναρκωτικών. Η Κομισιόν θέλει επίσης να αυστηροποιήσει τα μέτρα ασφαλείας σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους, ώστε να αποτραπεί η είσοδος χημικών πρόδρομων ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών.

Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί θα έχουν καθοριστικό ρόλο. Η Europol θα λειτουργεί ως επιχειρησιακό και πληροφοριακό κέντρο· ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ναρκωτικών (EUDA) θα είναι υπεύθυνος για την επιστημονική παρακολούθηση, τις έγκαιρες προειδοποιήσεις και την αξιολόγηση κινδύνων· ο Frontex θα ενισχύσει την εποπτεία των εξωτερικών συνόρων με προηγμένα τεχνολογικά εργαλεία.

Η Europol σκοπεύει να αυξήσει την επιτήρηση των ψηφιακών αγορών ναρκωτικών και να ενισχύσει τον συντονισμό των διασυνοριακών ερευνών κατά των δικτύων διακίνησης. Ο EUDA θα εστιάσει στον εντοπισμό νέων ψυχοδραστικών ουσιών, ιδίως εξαιρετικά ισχυρών συνθετικών οπιοειδών, και θα συμβάλει στην ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση και διακίνηση αυτών των ουσιών.

Ο Frontex από την πλευρά του θα ενισχύσει την επιτήρηση των βασικών διαδρομών εισόδου, χρησιμοποιώντας σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης για την πρόληψη μαζικών διακινήσεων.

Μια αγορά που εξαπλώνεται με ταχύ ρυθμό

Η Επιτροπή προειδοποιεί για μια ανησυχητική τάση: τα ναρκωτικά αποτελούν πλέον μείζονα απειλή για την ασφάλεια και τον κοινωνικό ιστό της Ευρώπης. Κοκαΐνη, επεξεργασμένη κάνναβη, καθινόνες και συνθετικά οπιοειδή κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Το 2023, οι κατασχέσεις κοκαΐνης έφτασαν τις 419 τόνους, με ολοένα μεγαλύτερο όγκο να περνά μέσω μικρότερων και πιο ευάλωτων λιμανιών. Η χρήση αυξάνεται επίσης, με 2,7 εκατομμύρια νέους ενήλικες να δηλώνουν κατανάλωση το περασμένο έτος.

Τα συνθετικά ναρκωτικά αποτελούν δεύτερη μεγάλη πρόκληση. Κάθε χρόνο, οι αρχές διαλύουν περίπου 500 παράνομα εργαστήρια παραγωγής, όπου το οργανωμένο έγκλημα χρησιμοποιεί πρόδρομες χημικές ουσίες χωρίς νόμιμη χρήση. Αυτές οι παραγωγές δημιουργούν κινδύνους για την υγεία αλλά και τεράστιους όγκους τοξικών αποβλήτων: για κάθε κιλό MDMA παράγονται περίπου 58 κιλά επικίνδυνων υπολειμμάτων.

Οι Βρυξέλλες ελπίζουν ότι το νέο σχέδιο δράσης, βασισμένο στην πρόληψη, τον συντονισμό και την έγκαιρη ανίχνευση, θα θέσει διεθνή πρότυπα και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση μιας απειλής που έχει πλέον βαθιές ρίζες στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.