Η Κομισιόν πιέζει Apple, Google, Microsoft και Booking για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών

Η εκστρατεία των Βρυξελλών κατά των ψηφιακών καταχρήσεων συνεχίζεται. Την Τρίτη (23.09.2025), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι απέστειλε επίσημα αιτήματα σε Apple, Google, Microsoft και στην πλατφόρμα Booking, στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Στόχος: να μάθει «πώς οι πλατφόρμες αυτές εμποδίζουν απατεώνες να εκμεταλλευτούν τις υπηρεσίες τους», όπως εξήγησε εκπρόσωπος.

Μέσα από τα αιτήματα προς Google, Apple, Microsoft και Booking, οι ευρωπαϊκές αρχές εστιάζουν κυρίως σε εφαρμογές-απάτες που παρουσιάζονται ως επίσημες τραπεζικές εφαρμογές, αλλά και σε παραπλανητικούς συνδέσμους και διαφημίσεις που οδηγούν τους χρήστες σε ιστοσελίδες απατεώνων. «Είναι ένα κρίσιμο βήμα για να προστατεύσουμε τους χρήστες σε όλη την ΕΕ και να διασφαλίσουμε ότι οι πλατφόρμες πράττουν τα δέοντα», τόνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι απαντήσεις των κολοσσών της τεχνολογίας

Η Microsoft διαβεβαίωσε ότι «δεσμεύεται να δημιουργεί ασφαλείς διαδικτυακές εμπειρίες» και δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με τις Βρυξέλλες. Η Google από την πλευρά της υπογράμμισε ότι «ανιχνεύει και καταργεί καθημερινά εκατομμύρια παραπλανητικά αποτελέσματα». Η Booking, από τη μεριά της, ανέφερε ότι το 2024 οι «ψεύτικες κρατήσεις» μειώθηκαν κατά 83 %.

Ο κανονισμός DSA επιβάλλει νέες υποχρεώσεις στις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, του μίσους στο διαδίκτυο και της πώλησης επικίνδυνων ή πλαστών προϊόντων. Σε περίπτωση παραβίασης, οι κυρώσεις μπορεί να φτάσουν έως και το 6 % του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών.

Ήδη, έχουν ξεκινήσει πολλές έρευνες σε βάρος της Meta (Facebook, Instagram), του TikTok, της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) και του AliExpress. Ωστόσο, η επίθεση αυτή, που στοχεύει κυρίως αμερικανικές εταιρείες, έχει προκαλέσει την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καταγγέλλει «παρεμβατισμό» των Βρυξελλών και απειλεί με εμπορικά αντίποινα.

Παρά τις εντάσεις, η Ευρωπαία Επίτροπος Χένα Βίρκουνεν επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «πολλές έρευνες θα ολοκληρωθούν τις επόμενες εβδομάδες και μήνες» και ότι «πιθανότατα θα ξεκινήσουν καινούριες».