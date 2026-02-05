Η Κούβα δηλώνει έτοιμη για διάλογο με τις ΗΠΑ αλλά «χωρίς πιέσεις» – Αδιάλλακτη η Ουάσινγκτον

Ανοικτή στον διάλογο με τις ΗΠΑ δηλώνει η Κούβα αρκεί να μην υπάρχουν πιέσεις και εκβιασμοί από την πλευρά της Ουάσιγκτον.

«Η Κούβα είναι έτοιμη για έναν διάλογο με τις ΗΠΑ, για έναν διάλογο για οποιοδήποτε από τα θέματα που θέλουμε να εξετάσουμε ή να συζητήσουμε. Υπό ποιες συνθήκες; Χωρίς πιέσεις (…), χωρίς προϋποθέσεις, σε μια θέση ισότητας, σε μια θέση σεβασμού της εθνικής μας κυριαρχίας», δήλωσε ο Κουβανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

O Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ υπογράμμισε πως είναι αναγκαίο ένας τέτοιος διάλογος να διεξαχθεί σε μια «θέση σεβασμού» της «ανεξαρτησίας μας, της αυτοδιάθεσης, χωρίς να θέσουμε επί τάπητος ζητήματα που είναι δικά μας και μπορούμε να θεωρήσουμε ως μια παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις μας».

Αφού σταμάτησε τις παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα έπειτα από την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα ένα διάταγμα που ανέφερε πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλουν δασμούς στις χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Αβάνα.

Για να δικαιολογήσει αυτήν την πολιτική άσκησης πίεσης, η Ουάσιγκτον επικαλέστηκε μια «απειλή» που η Κούβα, μια νήσος στην Καραϊβική που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 150 χλμ από τις ακτές της Φλόριντα, θα μπορούσε να θέσει στην αμερικανική εθνική ασφάλεια.

Από την πλευρά της, η Αβάνα κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει «να προκαλέσει ασφυξία» στην οικονομία της νήσου, όπου οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση είναι καθημερινές και οι ελλείψεις καυσίμων οξύνονται.

Η ανατολική Κούβα, όπου βρίσκεται το Σαντιάγο ντε Κούβα, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, γνώρισε μια νέα εκτεταμένη βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης χθες το βράδυ. Το ρεύμα αποκαταστάθηκε τη νύχτα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε την Κυριακή πως οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει έναν διάλογο με την κουβανική κυβέρνηση και ανέφερε πως αναμένεται «μια συμφωνία» με την κομμουνιστική νήσο.

Απορρίπτει τη συναίνεση η Ουάσινγκτον

Η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε την αξίωση του προέδρου της Κούβας για διάλογο με τις ΗΠΑ σε ισότιμη βάση, «χωρίς πιέσεις» από την πλευρά της Ουάσινγκτον, με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ να δηλώνει πως υπάρχουν ήδη διπλωματικές επαφές με την Αβάνα.

«Νομίζω πως δεδομένου ότι η κουβανική κυβέρνηση βρίσκεται στα τελευταία της και η χώρα είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης, θα πρέπει να επιδεικνύουν σύνεση όταν απευθύνονται στον πρόεδρο των ΗΠΑ», δήλωσε η Λέβιτ σε δημοσιογράφους, σχολιάζοντας την τοποθέτηση του προέδρου της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

«Ο Πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) είναι πάντα πρόθυμος να εμπλακεί σε διπλωματικές επαφές και πιστεύω πως τέτοιες υπάρχουν ήδη με την κουβανική κυβέρνηση», συμπλήρωσε η Λέβιτ.