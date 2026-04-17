Η Κρίστιν Κάμποτ ρίχνει «μαύρο» στους Coldplay μετά το σκάνδαλο της kiss cam: «Δεν θα ξαναπάω σε συναυλία τους»

Μαύρο στους Coldplay ρίχνει η Κρίστιν Κάμποτ, η γυναίκα που έγινε viral όταν την «τσάκωσε» η kiss cam σε συναυλία του συγκροτήματος, αγκαλιά με τον προϊστάμενό της, Άντι Μπάιρον. Όπως δήλωσε, δεν σκοπεύει να ξαναπάει ποτέ σε live τους, ενώ παραδέχτηκε πως θα εκτιμούσε αν ο τραγουδιστής Κρις Μάρτιν είχε επικοινωνήσει μαζί της μετά τον σάλο.

Υπενθυμίζεται ότι η Κάμποτ εμφανίστηκε στη γιγαντοοθόνη σε συναυλία των Coldplay τον Ιούλιο του 2025, να διασκεδάζει αγκαλιά με τον Άντι Μπάιρον, τον παντρεμένο CEO της Astronomer και προϊστάμενό της. Μόλις αντιλήφθηκαν ότι προβάλλονται, και οι δύο προσπάθησαν να κρυφτούν, ενώ ο Κρις Μάρτιν διέκοψε τη συναυλία για να σχολιάσει το στιγμιότυπο – κάτι που τελικά επιδείνωσε την κατάσταση.

Μέσα σε λίγες ώρες, το απόσπασμα έκανε τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας πάνω από 100 εκατομμύρια προβολές, με το hashtag #coldplaygate να γεννιέται σχεδόν ακαριαία. Για την Κριστίν Κάμποτ, εκείνη η στιγμή στάθηκε η αρχή μιας περιόδου έντονου δημόσιου διασυρμού.

Τώρα η ίδια λέει ότι θα εκτιμούσε αν ο Κρις Μάρτιν επικοινωνούσε μαζί της και ξεκαθαρίζει ότι «τελείωσε» με τους Coldplay.

Coldplay Kiss Cam woman says Chris Martin never reached out to her after she went viral cheating with her boss.



“Nope. Never did!”



Kristin Cabot has said she will never go to a Coldplay concert again and would have appreciated it if the singer reached out.



Source: TMZ pic.twitter.com/hor0k1aTcP — Oli London (@OliLondonTV) April 17, 2026

Μετά το σκάνδαλο η ζωή της μπήκε σε μια σκοτεινή τροχιά. Δεχόταν εκατοντάδες τηλεφωνήματα καθημερινά, παπαράτσι κατασκήνωσαν έξω από το σπίτι της, ενώ αυτοκίνητα περνούσαν διαρκώς από τον δρόμο της. Έλαβε ακόμη και απειλές θανάτου – ορισμένες μάλιστα περιείχαν ανησυχητικές λεπτομέρειες για τις καθημερινές της συνήθειες.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι ο εν διαστάσει σύζυγός της βρισκόταν στη συναυλία και γνώριζε ήδη για τη σχέση της. Στη συνέχεια, στράφηκε κατά του Άντι Μπάιρον, μιλώντας σε podcast της Όπρα Γουίνφρεϊ, υποστηρίζοντας πως την είχε παραπλανήσει σχετικά με την οικογενειακή του κατάσταση.

Όπως είπε, πίστευε ότι ο 51χρονος CEO βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού από τη σύζυγό του όταν ήρθαν κοντά: «Μου είπε ψέματα ότι χώριζε».