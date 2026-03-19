Τα «γυρίζει» η Κρίστιν Κάμποτ της viral kiss cam στους Coldplay και τα βάζει με τον CEO: «Μου είπε ψέματα ότι χώριζε»

Η Κρίστιν Κάμποτ, η γυναίκα που έγινε viral όταν την τσάκωσε η kiss cam σε συναυλία των Coldplay αγκαλιά με τον προϊστάμενό της, Άντι Μπάιρον, αφού υπερασπίστηκε την «πολύ στενή» σχέση της με τον πρώην CEO της Astronomer και αφού είπε οτι ο εν διαστάσει σύζυγός της ήταν στην ίδια συναυλία – και άρα γνώριζε για τη σχέση της – τώρα στρέφεται κατά του CEO

Η 53χρονη, μιλώντας στο podcast της Όπρα Γουίνφρεϊ για το περιστατικό που άλλαξε τη ζωή της, ρίχνει τώρα τις ευθύνες για ό,τι συνέβη στη συναυλία των Coldplay στον CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι της είπε ψέματα για την οικογενειακή του κατάσταση.

Όπως είπε, πίστευε ότι πως ο 51χρονος Μπάιρον, βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού από τη σύζυγό του όταν τους είδαν να φλερτάρουν στη συναυλία.

«Δεν ήταν το άτομο που παρουσίαζε τον εαυτό του σε μένα – και το ψέμα είναι κάτι που δεν διαπραγματεύομαι», δήλωσε η Κάμποτ στη Γουίνφρεϊ. «Υπήρξε σοβαρή έλλειψη ειλικρίνειας και ακεραιότητας».

Η Κάμποτ ήταν σε διαδικασία διαζυγίου όταν το παράνομο ζευγάρι πιάστηκε να προσπαθεί να κρυφτεί από την κάμερα τον Ιούλιο του 2025. Όπως είπε στην Όπρα, πίστευε πως ο Μπάιρον βρισκόταν σε παρόμοια οικογενειακή κατάσταση – αφήνοντας να εννοηθεί ότι της είχε πει ψέματα σχετικά με τα σχέδιά του να αφήσει τη σύζυγό του.

Όταν η Γουίνφρεϊ πίεσε την Κάμποτ να γίνει πιο συγκεκριμένη σχετικά με το φερόμενο «ψέμα», εκείνη απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες.

«Θέλω να είμαι πολύ προσεκτική, γιατί ο κόσμος μίλησε για μένα και εκ μέρους μου, και δεν θέλω να κάνω το ίδιο σε κάποιον άλλον και στην οικογένειά του», είπε.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Κάμποτ κατηγορεί τον πρώην ισχυρό άνδρα της τεχνολογίας για ψέματα, καθώς δεν είχε αναφέρει κάτι τέτοιο σε συνέντευξή της στους New York Times τον Δεκέμβριο.

Στο ίδιο podcast η Κάμποτ υποστήριξε ότι τα social media «επωφελήθηκαν» από τον πόνο της.

«Όσο περισσότερο πόνο βιώνει κάποιος σαν εμένα, τόσο περισσότερα χρήματα βγάζουν. Και αυτό το ενισχύει και το τροφοδοτεί. Πιστεύω ότι υπάρχει μια ευθύνη εκεί που πρέπει να εξεταστεί» είπε χαρακτηριστικά.