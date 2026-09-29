Η ξηρασία στην Ελβετία αποκάλυψε αρχαία Ρωμαϊκή πόλη

Η πρωτοφανής ζέστη και ξηρασία του φετινού καλοκαιριού αποκάλυψαν στην Ελβετία, τα ερείπια από μια αρχαία Ρωμαϊκή πόλη που παρέμενε κρυμμένη για αιώνες κάτω από τη γη.

Συγκεκριμένα τα ερείπια στην Ελβετία φέρεται να είναι από την πόλη Αβέντικουμ, την αρχαία πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Ελβετίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το φαινόμενο οφείλεται στα λεγόμενα «αποτυπώματα ξηρασίας» ή cropmarks.

Όταν το έδαφος στεγνώνει, η βλάστηση πάνω από θαμμένους τοίχους, δρόμους και άλλες κατασκευές δεν αναπτύσσεται όπως η υπόλοιπη βλάστηση.

Με αποτέλεσμα τα ίχνη των αρχαίων κτισμάτων να σχηματίζονται στην επιφάνεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από υπόδειξη ενός ερασιτέχνη ιστορικού προς τις αρχαιολογικές υπηρεσίες του καντονιού του Βο.

Τα ευρήματα αποκαλύφθηκαν από drone

Οι αρχαιολόγοι πραγματοποίησαν στη συνέχεια αεροφωτογραφική έρευνα με drone στην περιοχή γύρω από το Αβέντικουμ, τη ρωμαϊκή πόλη που βρίσκεται κάτω και γύρω από τη σημερινή Αβάνς.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αποκάλυψαν τα ίχνη θερμών λουτρών, κατοικιών και δρόμων, ενώ ένα από τα ευρήματα ενδέχεται να αντιστοιχεί σε ναό.

Ορισμένες από τις κατασκευές ήταν άγνωστες μέχρι σήμερα, ενώ άλλα ίχνη που είχαν καταγραφεί παλαιότερα μπορούν πλέον να ερμηνευθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια.

«Αυτές είναι οι πλουσιότερες ανακαλύψεις που έγιναν εδώ τα τελευταία 50 χρόνια, τουλάχιστον κατά τις τελευταίες δύο γενιές αρχαιολόγων», δήλωσε ο αρχαιολόγος Ζορντάν Αναστάσοφ.

Φωτογραφία αρχείου Reuters

Νέα εικόνα για την αρχαία πόλη

Το Αβέντικουμ υπήρξε σημαντικό αστικό κέντρο της Ρωμαϊκής Ελβετίας. Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που είναι σήμερα ορατά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αμφιθέατρο, θέατρο, ιερά και θερμά λουτρά, ενώ μεγάλο μέρος της αρχαίας πόλης εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το σύγχρονο τοπίο.

Οι νέες αεροφωτογραφίες προσθέτουν σημαντικές πληροφορίες σε αυτή την εικόνα. Οι αρχαιολόγοι ενσωματώνουν τα ευρήματα στους υπάρχοντες χάρτες, συμπληρώνοντας κενά και διορθώνοντας παλαιότερες εκτιμήσεις για τη διάταξη της πόλης.

«Τώρα θέτουμε πραγματικά ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, κάτι που δεν θα γινόταν σε διαφορετική περίπτωση», ανέφερε ο Χιούγκο Αμορόζο.

Φωτογραφία αρχείου Reuters

Ένα παράθυρο που μπορεί να κλείσει γρήγορα

Τα «αποτυπώματα ξηρασίας» είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο αλλά προσωρινό αρχαιολογικό εργαλείο. Πολλά από τα ίχνη που εντοπίστηκαν από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο εξαφανίστηκαν μετά την κοπή των χόρτων και την αλλαγή των καιρικών συνθηκών.

Ορισμένα, ωστόσο, παρέμειναν ορατά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που συνεχίστηκαν και τον Σεπτέμβριο. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το περίγραμμα μιας δεξαμενής στην περιοχή των αρχαίων θερμών λουτρών.

Παρόμοια ίχνη έχουν εντοπιστεί και σε άλλες περιοχές της Ελβετίας και της Ευρώπης. Η ερμηνεία τους, όμως, δεν είναι πάντοτε εύκολη, καθώς ορισμένα ευρήματα είναι αποσπασματικά και δεν έχουν ακόμη μελετηθεί επαρκώς.

Οι Ελβετοί αρχαιολόγοι σχεδιάζουν να παρουσιάσουν τα νέα δεδομένα στην επιστημονική κοινότητα και να εξετάσουν το ενδεχόμενο στοχευμένων ανασκαφών στα σημεία που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

«Δεν ευχόμαστε να έχουμε ξηρασία. Αλλά θα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο αυτή την κατάσταση και θα συνεχίσουμε τις έρευνες», δήλωσε ο Πιερ Μπλανκ, διευθυντής των ανασκαφών.