Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Η ξηρασία στην Ελβετία αποκάλυψε αρχαία Ρωμαϊκή πόλη

Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που είναι σήμερα ορατά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αμφιθέατρο, θέατρο, ιερά και θερμά λουτρά
Ελβετία
Αρχαία Ρωμαϊκή πόλη στην Ελβετία / Reuters
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η πρωτοφανής ζέστη και ξηρασία του φετινού καλοκαιριού αποκάλυψαν στην Ελβετία, τα ερείπια από μια αρχαία Ρωμαϊκή πόλη που παρέμενε κρυμμένη για αιώνες κάτω από τη γη.

Συγκεκριμένα τα ερείπια στην Ελβετία φέρεται να είναι από την πόλη Αβέντικουμ, την αρχαία πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Ελβετίας.

Το φαινόμενο οφείλεται στα λεγόμενα «αποτυπώματα ξηρασίας» ή cropmarks.

Όταν το έδαφος στεγνώνει, η βλάστηση πάνω από θαμμένους τοίχους, δρόμους και άλλες κατασκευές δεν αναπτύσσεται όπως η υπόλοιπη βλάστηση.

Με αποτέλεσμα τα ίχνη των αρχαίων κτισμάτων να σχηματίζονται στην επιφάνεια.

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από υπόδειξη ενός ερασιτέχνη ιστορικού προς τις αρχαιολογικές υπηρεσίες του καντονιού του Βο.

Τα ευρήματα αποκαλύφθηκαν από drone

Οι αρχαιολόγοι πραγματοποίησαν στη συνέχεια αεροφωτογραφική έρευνα με drone στην περιοχή γύρω από το Αβέντικουμ, τη ρωμαϊκή πόλη που βρίσκεται κάτω και γύρω από τη σημερινή Αβάνς.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αποκάλυψαν τα ίχνη θερμών λουτρών, κατοικιών και δρόμων, ενώ ένα από τα ευρήματα ενδέχεται να αντιστοιχεί σε ναό.

Ορισμένες από τις κατασκευές ήταν άγνωστες μέχρι σήμερα, ενώ άλλα ίχνη που είχαν καταγραφεί παλαιότερα μπορούν πλέον να ερμηνευθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια.

«Αυτές είναι οι πλουσιότερες ανακαλύψεις που έγιναν εδώ τα τελευταία 50 χρόνια, τουλάχιστον κατά τις τελευταίες δύο γενιές αρχαιολόγων», δήλωσε ο αρχαιολόγος Ζορντάν Αναστάσοφ.

A drone view shows traces of a large basin linked to a thermal bath complex in a field in the Roman city of Aventicum in Avenches, Vaud, Switzerland, July 21, 2026. L. Francey, DGIP-Direction de l’archeologie cantonale
Φωτογραφία αρχείου Reuters

Νέα εικόνα για την αρχαία πόλη

Το Αβέντικουμ υπήρξε σημαντικό αστικό κέντρο της Ρωμαϊκής Ελβετίας. Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα που είναι σήμερα ορατά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αμφιθέατρο, θέατρο, ιερά και θερμά λουτρά, ενώ μεγάλο μέρος της αρχαίας πόλης εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το σύγχρονο τοπίο.

Οι νέες αεροφωτογραφίες προσθέτουν σημαντικές πληροφορίες σε αυτή την εικόνα. Οι αρχαιολόγοι ενσωματώνουν τα ευρήματα στους υπάρχοντες χάρτες, συμπληρώνοντας κενά και διορθώνοντας παλαιότερες εκτιμήσεις για τη διάταξη της πόλης.

«Τώρα θέτουμε πραγματικά ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, κάτι που δεν θα γινόταν σε διαφορετική περίπτωση», ανέφερε ο Χιούγκο Αμορόζο.

A drone view shows traces of multiple buildings with different orientations on the southern edge of the Roman city of Aventicum in Avenches, Switzerland, July 8, 2026. L. Francey, DGIP-Direction de l’archeologie cantonale
Φωτογραφία αρχείου Reuters

Ένα παράθυρο που μπορεί να κλείσει γρήγορα

Τα «αποτυπώματα ξηρασίας» είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο αλλά προσωρινό αρχαιολογικό εργαλείο. Πολλά από τα ίχνη που εντοπίστηκαν από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο εξαφανίστηκαν μετά την κοπή των χόρτων και την αλλαγή των καιρικών συνθηκών.

Ορισμένα, ωστόσο, παρέμειναν ορατά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που συνεχίστηκαν και τον Σεπτέμβριο. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και το περίγραμμα μιας δεξαμενής στην περιοχή των αρχαίων θερμών λουτρών.

Παρόμοια ίχνη έχουν εντοπιστεί και σε άλλες περιοχές της Ελβετίας και της Ευρώπης. Η ερμηνεία τους, όμως, δεν είναι πάντοτε εύκολη, καθώς ορισμένα ευρήματα είναι αποσπασματικά και δεν έχουν ακόμη μελετηθεί επαρκώς.

Οι Ελβετοί αρχαιολόγοι σχεδιάζουν να παρουσιάσουν τα νέα δεδομένα στην επιστημονική κοινότητα και να εξετάσουν το ενδεχόμενο στοχευμένων ανασκαφών στα σημεία που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

«Δεν ευχόμαστε να έχουμε ξηρασία. Αλλά θα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο αυτή την κατάσταση και θα συνεχίσουμε τις έρευνες», δήλωσε ο Πιερ Μπλανκ, διευθυντής των ανασκαφών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
219
193
151
126
125
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η «μάχη» του Μάθιου Πέρι με τα ναρκωτικά - «Έδωσε 7 εκ. δολάρια για να μείνει νηφάλιος, έπαιρνε σοβαρά την ασθένειά του»
Στο νέο ντοκιμαντέρ γίνονται αναφορές στις 6.000 συναντήσεις στους Ανώνυμους Αλκοολικούς, τις 15 επισκέψεις σε κέντρο αποτοξίνωσης, τα 14 χειρουργεία και τα 7 εκατομμύρια που έδωσε για απεξάρτηση
Μάθιου Πέρι
Ουγγαρία: Άρση ασυλίας του πρωθυπουργού για ένα κινητό και χειροπέδες σε δυο πρώην υπουργούς του Όρμπαν για μίζες που ζαλίζουν
Δύο πρώην υπουργοί της ακροδεξιάς κυβέρνησης Όρμπαν κατηγορούνται για δωροδοκία και κατάχρηση δημόσιων πόρων - Για αστείο λόγο ελέγχεται ο εν ενεργεία πρωθυπουργός
Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν
Newsit logo
Newsit logo