Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ρωσία: Έξι νεκροί από συντριβή ρωσικού βομβαρδιστικού αεροσκάφους στην Άπω Ανατολή – «Τυλίχτηκε» στις φλόγες

Ένας ακόμα έχει τραυματιστεί και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο
ρωσια αεροσκαφος
Η στιγμή που συνετρίβη το αεροσκάφος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ρωσικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος τύπου Tu-95 συνετρίβη σε μια απομονωμένη περιοχή της ρωσικής Άπω Ανατολής κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 μέλη του πληρώματος, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

Το αεροσκάφος συνετρίβη όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax στην περιοχή Αμούρ στη ρωσική άπω Ανατολή και βίντεο που κυκλοφόρησαν από το σημείο δείχνουν φλόγες να το έχουν τυλίξει.

Η στιγμή που το αεροσκάφος χάνει ύψος καταγράφηκε σε βίντεο, ενώ η έκρηξη μετά τη συντριβή «φώτισε» την περιοχή.

«Το αεροσκάφος συνετρίβη σε μια ακατοίκητη περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έξι μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένα άλλο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε ιατρικό κέντρο», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
219
193
151
126
125
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η «μάχη» του Μάθιου Πέρι με τα ναρκωτικά - «Έδωσε 7 εκ. δολάρια για να μείνει νηφάλιος, έπαιρνε σοβαρά την ασθένειά του»
Στο νέο ντοκιμαντέρ γίνονται αναφορές στις 6.000 συναντήσεις στους Ανώνυμους Αλκοολικούς, τις 15 επισκέψεις σε κέντρο αποτοξίνωσης, τα 14 χειρουργεία και τα 7 εκατομμύρια που έδωσε για απεξάρτηση
Μάθιου Πέρι
Ουγγαρία: Άρση ασυλίας του πρωθυπουργού για ένα κινητό και χειροπέδες σε δυο πρώην υπουργούς του Όρμπαν για μίζες που ζαλίζουν
Δύο πρώην υπουργοί της ακροδεξιάς κυβέρνησης Όρμπαν κατηγορούνται για δωροδοκία και κατάχρηση δημόσιων πόρων - Για αστείο λόγο ελέγχεται ο εν ενεργεία πρωθυπουργός
Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν
Newsit logo
Newsit logo