Ρωσία: Έξι νεκροί από συντριβή ρωσικού βομβαρδιστικού αεροσκάφους στην Άπω Ανατολή – «Τυλίχτηκε» στις φλόγες

Ρωσικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος τύπου Tu-95 συνετρίβη σε μια απομονωμένη περιοχή της ρωσικής Άπω Ανατολής κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 μέλη του πληρώματος, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

Το αεροσκάφος συνετρίβη όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax στην περιοχή Αμούρ στη ρωσική άπω Ανατολή και βίντεο που κυκλοφόρησαν από το σημείο δείχνουν φλόγες να το έχουν τυλίξει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στιγμή που το αεροσκάφος χάνει ύψος καταγράφηκε σε βίντεο, ενώ η έκρηξη μετά τη συντριβή «φώτισε» την περιοχή.

BREAKING: 🇷🇺 A Russian Tu-95 strategic bomber has crashed near Krasnoyarovo in Russia’s Amur region during a training flight.



The Russian Defence Ministry says six of the seven military personnel on board were killed, while one was taken to hospital. pic.twitter.com/A3Is3gEife — GeoInsider (@InsiderGeo) September 29, 2026

Deux gros appareils de l’aviation russe se seraient écrasés aujourd’hui dans la même région, dans l’Extrême-Orient russe.



▫️ Un Tu-95 se serait écrasé à Krasnoyarovo. Les 6 membres d’équipage auraient été tués, selon les premières informations rapportées par TASS.



▫️ Un… pic.twitter.com/242ii8oFoz — air plus news (@airplusnews) September 29, 2026

BREAKING: Russia’s nuclear-capable strategic bomber crashes in eastern region pic.twitter.com/aQfWqdIlx8 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 29, 2026

«Το αεροσκάφος συνετρίβη σε μια ακατοίκητη περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έξι μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένα άλλο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε ιατρικό κέντρο», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.