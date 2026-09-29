Μάθιου Πέρι: Η «μάχη» με τα ναρκωτικά – «Έδωσε 7 εκ. δολάρια για να μείνει νηφάλιος, έπαιρνε σοβαρά την ασθένειά του»

Από τον αγαπημένο Τσάντλερ Μπινγκ, του τύπου που αντιμετώπιζε το τραύμα και τις άβολες καταστάσεις με χιούμορ, εκείνου που εκατομμύρια θαυμαστών της επιτυχημένης sitcom σειράς «Friends», ταυτίστηκαν μέσα από τις ατάκες και μοναδικές αντιδράσεις που χάρισαν στιγμές γέλιου μέχρι δακρύων, μέχρι τον άνθρωπο πίσω από τον τηλεοπτικό χαρακτήρα που στην πραγματική ζωή πάλευε με τους δαίμονές του και το «τέρας» των ναρκωτικών. Ήταν ο Μάθιου Πέρι, ο ηθοποιός που δεν κατάφερε να νικήσει τον εθισμό του, πέθανε σε ηλικία 54 ετών και βύθισε στη θλίψη όλο τον πλανήτη.

Για πολλούς ανθρώπους, ο Μάθιου Πέρι πιθανότατα θα είναι πάντα ο Τσάντλερ Μπινγκ. Αυτό ήταν ταυτόχρονα το δώρο και η παγίδα για τον γνωστό ηθοποιό, καθώς έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους τηλεοπτικούς αστέρες της γενιάς του μέσα από την σειρά «Friends». Ωστόσο, πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του αντιμετωπίζοντας τον εθισμό με τα ναρκωτικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό το χάσμα βρίσκεται στο επίκεντρο του «The One About Matthew Perry» του Netflix, ενός νέου ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων του οποίου το τρέιλερ κυκλοφόρησε σήμερα (29.09.2026). Σε σκηνοθεσία της Mary Robertson, η σειρά χρησιμοποιεί συνεντεύξεις με την οικογένεια, τους στενούς φίλους και τους συνεργάτες του ηθοποιού, μαζί με υλικό από το ιδιωτικό αρχείο της οικογένειας, για να ξεπεράσει τόσο τη μυθολογία από «Τα Φιλαράκια» όσο και τους τίτλους ειδήσεων που τον ακολούθησαν αργότερα στη ζωή του.

Στο πρώτο τρέιλερ της σειράς ντοκιμαντέρ, η αδερφή του Πέρι, η Μία Πέρι Μπόουικ, υπαινίσσεται ότι η ιστορία θα εξερευνήσει τόσο τα υψηλά όσο και τα χαμηλά της ζωής του αδελφού της, τρία χρόνια μετά τον ξαφνικό θάνατό του σε ηλικία 54 ετών που συγκλόνισε το Χόλιγουντ. «Όλες οι σπουδαίες ιστορίες έχουν κωμωδία και τραγωδία μέσα τους, και αυτή σίγουρα ήταν η ιστορία του Μάθιου», λέει ο Μπόουικ σε μια συνέντευξη μπροστά στην κάμερα.

Κατά την άποψή της, το τρέιλερ ξεκινά με κωμικά πλάνα από όλη την καριέρα του Πέρι, συμπεριλαμβανομένων αρκετών αποσπασμάτων από την ερμηνεία του ως Τσάντλερ Μπινγκ στα Φιλαράκια . Στη συνέχεια, σε ένα απόσπασμα από το talk show, ο Πέρι προσφέρει μια γεύση από την αρχική του επιθυμία να καταφέρει να γίνει μεγάλος σταρ στο Χόλιγουντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είπα, “Θεέ μου, μπορείς να μου κάνεις ό,τι θέλεις. Απλώς σε παρακαλώ κάνε με διάσημο“», θυμάται ο ηθοποιός, προτού μοιραστεί ότι αργότερα «δέχθηκε ένα τηλεφώνημα και αμέσως κατάλαβε ότι όλη μου η ζωή θα άλλαζε». Στη συνέχεια, ο Πέρι αναφέρθηκε στον αγώνα του με τον εθισμό σε όλη του τη ζωή, προσθέτοντας: «Αλλά ο Θεός δεν ξέχασε το άλλο κομμάτι».

Σε άλλο σημείο του τρέιλερ, η Μπόουικ αναφέρεται στον αγώνα του αδελφού της με την κατάχρηση ουσιών, αναγνωρίζοντας παράλληλα την αποφασιστικότητά του να απεξαρτηθεί και να βοηθήσει και άλλους να κάνουν το ίδιο. «Ο αδερφός μου μιλούσε για εκείνο το αίσθημα κενού ή μοναξιάς που δεν μπορούσε να γεμίσει πλήρως», είπε ο Μπόουικ. «Ξόδεψε 7 εκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να μείνει νηφάλιος. Τόσο σοβαρά έπαιρνε την ασθένειά του».

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει αδημοσίευτες φωτογραφίες και βίντεο από το αρχείο της οικογένειας Πέρι, καθώς και συνεντεύξεις με αρκετούς φίλους του Πέρι, συμπεριλαμβανομένου του ηθοποιού Ντέιβιντ Πρέσμαν. «Ήμουν φίλος του Μάθιου για 40 χρόνια», λέει ο Πρέσμαν στο τρέιλερ, προσθέτοντας γελώντας ότι ο φίλος του «σίγουρα θα ήθελε όλοι να μιλάνε για το πόσο σπουδαίος ήταν».

Ο σεναριογράφος της σειράς «Τα Φιλαράκια» , Τζεφ Στράους, λέει ότι ο Πέρι «σήμαινε τόσα πολλά με τόσους πολλούς τρόπους», ενώ ο φίλος του Πέρι, Γουέστ Χάντλστον, αναφέρεται στο έργο του Πέρι για την υπεράσπιση των δικαστών για τα ναρκωτικά, λέγοντας ότι γνώριζε ότι ήταν «ένας τομέας όπου θα μπορούσε πραγματικά να κάνει τεράστια διαφορά».

Ο εθισμός

Το 2022, σε συνέντευξή του, ο Μάθιου Πέρι είχε μιλήσει ανοιχτά για το πώς ξεπέρασε τον εθισμό του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, ένα ταξίδι που περιελάμβανε χιλιάδες συναντήσεις με τους Ανώνυμους Αλκοολικούς και περισσότερες από δώδεκα χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο σταρ των «Friends» μίλησε με την Νταϊάν Σόγιερ του ABC News για το αυτοβιογραφικό του βιβλίο με τίτλο «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», που κυκλοφόρησε το 2022. Η Sawyer περιέγραψε λεπτομερώς την ανάρρωση του ηθοποιού, σημειώνοντας ότι ο Perry είχε παρακολουθήσει 6.000 συναντήσεις των Ανώνυμων Αλκοολικών, είχε πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης τουλάχιστον 15 φορές, έχει κάνει αποτοξίνωση 65 φορές και είχε περάσει τη μισή ζωή του σε θεραπεία ή σε κέντρα απεξάρτησης. Ο ηθοποιός έκανε επίσης θεραπεία για 30 χρόνια και υποβλήθηκε σε 14 χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο Πέρι είπε ότι συμπεριέλαβε τις εκπληκτικές λεπτομέρειες στο βιβλίο του για να βοηθήσει άλλους που μπορεί να αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις. «Για κάποιο λόγο — προφανώς επειδή ήμουν στα “Φιλαράκια” — περισσότεροι άνθρωποι θα με ακούσουν», είπε στην Sawyer. «Οπότε πρέπει να το εκμεταλλευτώ αυτό. Πρέπει να βοηθήσω όσους περισσότερους ανθρώπους μπορώ».

Ενώ εργαζόταν στην επιτυχημένη κωμική σειρά του NBC το 2001, ο Πέρι γύριζε επίσης τη ρομαντική κωμωδία “Serving Sara” με την Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ. Ο ηθοποιός είπε στην Σόγιερ ότι κατανάλωνε Xanax, μεθαδόνη και ένα λίτρο βότκα κάθε μέρα και αποκάλυψε ότι έπρεπε να μεταγλωττίζει τον δικό του πρωτότυπο διάλογο στην ταινία επειδή η ομιλία του ήταν ασαφής. «Γυρίστηκαν στο Ντάλας και ταυτόχρονα έκανα τα “Φιλαράκια”, οπότε διπλασίασε τον φόρτο εργασίας μου. Και πετούσα με ιδιωτικό τζετ πίνοντας βότκα από ένα μπουκάλι νερό», είπε.

Ο Πέρι πριν 4 χρόνια, εμφανώς συγκινημένος ανέφερε επίσης ότι όταν παρακολούθησε ένα απόσπασμα του εαυτού του στα “Friends” κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μπορούσε να δει τον εθισμό του να αντικατοπτρίζεται στις διακυμάνσεις του βάρους του κατά τη διάρκεια της εκπομπής. «Ζύγιζα 75 κιλά, και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων έφτασα 58 κιλά. Λυπάμαι πολύ αυτόν τον τύπο, περνάει πάρα πολλά, και είμαι εγώ. Και το θυμάμαι αυτό, και δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε», είπε. «Αλλά πάλι, λυπάμαι, και είμαι τόσο ευγνώμων που δεν είμαι πια έτσι».

Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε αναίσθητος μέσα σε τζακούζι στο σπίτι του και επί τόπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του το 2023, σε ηλικία 54 ετών. Μια έκθεση αυτοψίας αργότερα αποκάλυψε ότι ο θάνατος του ηθοποιού προκλήθηκε από χρήση κεταμίνης, με παράγοντες που συνέβαλαν στον θάνατο, όπως ο πνιγμός, η στεφανιαία νόσος και οι επιπτώσεις της βουπρενορφίνης, ενός συνταγογραφούμενου φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της διαταραχής για χρήση οπιοειδών.

Πέντε κατηγορούμενοι -συμπεριλαμβανομένων δύο γιατρών, ενός προμηθευτή, ενός συμβούλου ναρκωτικών και της προσωπικής βοηθού του Πέρι- κατηγορήθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο σε σχέση με την υπερβολική δόση και δήλωσαν ένοχοι και έλαβαν τις ποινές τους.

Το «The One About Matthew Perry», μια σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 27 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την τρίτη επέτειο από τον θάνατο του Perry.