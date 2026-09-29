Ρομπότ στο Σαν Φρανσίσκο κάνει σκούπισμα, σφουγγάρισμα και το σπίτι «λαμπίκο» με 30 δολάρια την ώρα

Ένα ανθρωποειδές ρομπότ κάνει οικιακές εργασίες στο Σαν Φρανσίσκο, από το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα έως το καθάρισμα της μπανιέρας και της τουαλέτας. Η εταιρεία που το ανέπτυξε κοστολογεί τις υπηρεσίες καθαρισμού 30 δολάρια την ώρα.

Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία ρομποτικής Tau Robotics ξεκίνησε τον Αύγουστο να δέχεται κρατήσεις στο Σαν Φρανσίσκο για το ανθρωποειδές ρομπότ της, το οποίο πηγαίνει σε σπίτια και διαμερίσματα αναλαμβάνοντας εργασίες καθαρισμού.

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«Σκεφτήκαμε ποια είναι η δουλειά που κανείς δεν θέλει να κάνει. Και αυτή είναι, για παράδειγμα, να καθαρίζει την τουαλέτα ή να στρώνει το κρεβάτι», δήλωσε η συνιδρύτρια της Tau Robotics, Κορνέλια Βάιντσιερλ.

Το ρομπότ έχει ύψος 1,32 μέτρα και βάρος περίπου 35 κιλά. Μπορεί να κινείται σε σκάλες, χαλιά, πλακάκια και ξύλινα δάπεδα, ενώ διαθέτει ειδικά πέλματα από καουτσούκ και κάλτσες pilates για καλύτερη πρόσφυση.

Με τα χέρια του, που διαθέτουν λαβές από θερμοπλαστική πολυουρεθάνη, μπορεί να χειρίζεται αντικείμενα και είδη καθαρισμού, όπως μπουκάλια με σπρέι και ηλεκτρική σκούπα.

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Στις εργασίες που μπορεί να εκτελέσει περιλαμβάνονται το καθάρισμα επιφανειών, το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα και το σφουγγάρισμα. Με τη βοήθεια τηλεχειριστή μπορεί επίσης να ξεφορτώνει και να γεμίζει το πλυντήριο πιάτων, να στρώνει το κρεβάτι, να αλλάζει σεντόνια, να καθαρίζει την τουαλέτα και να τρίβει την μπανιέρα.

Would you hire a robot to clean your home? One woman in San Francisco hired a humanoid robot from Tau Robotics to complete 1 hour of cleaning in her home. She said the robot did a "solid job" and she did not have to redo any of its work afterwards. Source: ABC $GD $TSLA pic.twitter.com/9ZUYET0B5Q — Special Situations 🌐 Research Newsletter (Jay) (@SpecialSitsNews) September 27, 2026

30 δολάρια την ώρα έναντι 85 για ανθρώπινο καθαρισμό

Σύμφωνα με την καταναλωτική ιστοσελίδα Angi, το μέσο κόστος για έναν τυπικό καθαρισμό σπιτιού στο Σαν Φρανσίσκο ανέρχεται σε περίπου 150 δολάρια, ενώ η μέση ωριαία χρέωση διαμορφώνεται στα 85 δολάρια.

Το τελικό κόστος εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τον αριθμό και το μέγεθος των υπνοδωματίων και των μπάνιων, τη συχνότητα καθαρισμού, αλλά και πρόσθετες υπηρεσίες, όπως ο καθαρισμός τζαμιών, το πλύσιμο ρούχων ή η φροντίδα κατοικίδιων.

Προς το παρόν, το ρομπότ λειτουργεί σε συνεργασία με απομακρυσμένο τηλεχειριστή. Η εταιρεία, ωστόσο, σχεδιάζει να αυξήσει σταδιακά τον βαθμό αυτονομίας του τις επόμενες εβδομάδες, μήνες και χρόνια.

Los robots humanoides de Tau Robotics, que limpian pisos, encimeras y baños en hogares de San Francisco por 30 dólares la hora, son teleoperados



Mientras se genera debate sobre accesibilidad y el rol futuro de la robótica no sólo en tareas industriales, sino tambien domésticas pic.twitter.com/pcYblzWbgB — Virginio Gallardo (@virginiog) September 22, 2026

«Μαθαίνει» παρατηρώντας ανθρώπους

Πολλές από τις εργασίες που εκτελεί το ρομπότ διδάσκονται μέσω της λεγόμενης μάθησης μέσω μίμησης. Οι άνθρωποι πραγματοποιούν τις κινήσεις και το ρομπότ τις παρατηρεί, ώστε να μαθαίνει πώς να εκτελεί τις συγκεκριμένες εργασίες.

Όπως εξήγησε η Βάιντσιερλ, όσο περισσότερα δεδομένα συλλέγονται, τόσο βελτιώνεται το μοντέλο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα. Στα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης, το ρομπότ δεν κινούνταν πάντα με στρατηγικό τρόπο και μπορούσε να αφήσει σημεία που βρίσκονταν πίσω ή κάτω από αντικείμενα, όπως τραπέζια και καρέκλες.

Ο Γκάρβιτ Γκούπτα, 31 ετών, κάτοικος της περιοχής και εργαζόμενος στον τεχνολογικό κλάδο, δοκίμασε την υπηρεσία από περιέργεια.

Όπως ανέφερε, το ρομπότ τα κατάφερε αρκετά καλά με τον ψεκασμό και τον καθαρισμό μιας επιφάνειας, ενώ ήταν λιγότερο αποτελεσματικό στην μπανιέρα. Ωστόσο, σημείωσε ότι πρόκειται για μια νέα τεχνολογία που βρίσκεται ακόμη σε στάδιο δοκιμών.

🇺🇸 The hardest robot workplace may be the one with toys, stairs and no fixed routine.



A San Francisco robotics company is betting humanoid robots can clean cluttered, unpredictable homes.



Home robotics must handle chaos, not just repeat the same factory movement.… — Ahmad Shah Mohibi (@WarGuy_) September 29, 2026

Αντιδρά ο κλάδος των συνεργείων καθαρισμού

Η τεχνολογία προκαλεί και διαφορετικές αντιδράσεις στον κλάδο του επαγγελματικού καθαρισμού.

Η Βάιολετ Οστούτι, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Clean Cozy Home and Spaces, δήλωσε ότι είναι δύσκολο να γίνει άμεση σύγκριση, καθώς οι εργαζόμενοι της εταιρείας της είναι άνθρωποι.

Η ίδια δεν θεωρεί ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί άμεση απειλή για τις επιχειρήσεις καθαρισμού, εκτιμώντας ότι η ζήτηση για ανθρώπινο προσωπικό θα συνεχιστεί.

«Πιστεύω ότι υπάρχει ένας κόσμος όπου μπορούμε να συνυπάρξουμε», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι τα ρομπότ ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε μεγάλους και ανοιχτούς χώρους, όπου οι απαιτήσεις για λεπτομερή καθαρισμό είναι μικρότερες.

Η Βάιντσιερλ παραδέχεται ότι το ρομπότ είναι σήμερα πιο αργό από έναν άνθρωπο και ότι οι ανθρώπινοι καθαριστές εξακολουθούν να είναι πιο αποτελεσματικοί. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η απόδοσή του βελτιώνεται με κάθε νέα εργασία καθαρισμού.

Η Tau Robotics υποστηρίζει ότι στόχος της δεν είναι η αντικατάσταση των ανθρώπων που εργάζονται στον καθαρισμό, αλλά η συμπλήρωση της ανθρώπινης εργασίας.

Σύμφωνα με τη Βάιντσιερλ, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, τα ρομπότ θα μπορούσαν να συνεργάζονται με εταιρείες καθαρισμού, ενώ οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν ακόμη και να μετακινηθούν σε νέους ρόλους, όπως αυτόν του απομακρυσμένου τηλεχειριστή.

«Η καθαριότητα του σπιτιού γενικά δεν είναι κάτι που απολαμβάνουν πολλοί άνθρωποι. Δεν πρόκειται λοιπόν τόσο για την αφαίρεση θέσεων εργασίας, όσο για την κάλυψη κενών που ήδη υπάρχουν», δήλωσε η συνιδρύτρια της εταιρείας.