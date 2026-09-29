Ουγγαρία: Άρση ασυλίας του πρωθυπουργού για ένα κινητό και χειροπέδες σε δυο πρώην υπουργούς του Όρμπαν για μίζες που ζαλίζουν

«Χορός» εκατομμυρίων φαίνεται να στηνόταν γύρω από την κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία. Δύο υπουργοί της προηγούμενης κυβέρνησης κατηγορούνται για κατάχρηση εκατομμυρίων ευρώ δημόσιων πόρων και για τη λήψη επιπλέον εκατομμυρίων ως δωροδοκίες. Και οι δυο τέθηκαν υπό κράτηση, λίγες ώρες αφότου οι Ούγγροι βουλευτές ψήφισαν την άρση της ασυλίας τους. Όσο για το νυν πρωθυπουργό ζήτησε μόνος του την άρση της ασυλίας του.

Οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν την Τρίτη (29/06/26) ότι ο Μπάλαζ Χάνκο, υπουργός Πολιτισμού του Όρμπαν και βουλευτής του εθνικιστικού κόμματος « Fidesz» του πρώην πρωθυπουργού, τέθηκε υπό κράτηση. Ο Χάνκο είναι ύποπτος για κατάχρηση δημοσίων πόρων. Ο ίδιος αρνείται κάθε παράνομη πράξη. Από την άλλη, ο Μίκλος Σέστακ, βουλευτής του KDNP —συμμαχικού κόμματος του Fidesz— ο οποίος διετέλεσε υπουργός Εθνικής Ανάπτυξης μεταξύ 2014 και 2018, φόρεσε επίσης χειροπέδες στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη δωροδοκία. Και ο ίδιος αρνείται κάθε παράνομη πράξη.

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«Χθες ήταν μια σημαντική μέρα», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγκιαρ. Το κόμμα του, το «Τίσα», κέρδισε με μεγάλη πλειοψηφία στις εκλογές του Απριλίου, υποσχόμενο να διερευνήσει τις καταγγελίες για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας κατά τη διάρκεια της 16ετούς διακυβέρνησης του Όρμπαν. «Μετά από δεκαετίες ψεμάτων, για πρώτη φορά, πολλά εκατομμύρια Ούγγροι μπόρεσαν να βιώσουν τι σημαίνει πραγματικά η αλλαγή καθεστώτος και η ισότητα ενώπιον του νόμου», ανέφερε ο Μάγκιαρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Ουγγαρία δεν είναι πλέον μια χώρα χωρίς συνέπειες.»

Οι έρευνες για διαφθορά εναντίον υπουργών της εποχής του Όρμπαν είναι οι πρώτες που στοχεύουν υψηλόβαθμα στελέχη της προηγούμενης κυβέρνησης. Οι συλλήψεις έγιναν λίγες ώρες αφότου το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ψήφισε τη Δευτέρα την άρση της ασυλίας των Χάνκο και Σέστακ.

Για τι κατηγορούνται οι δύο πρώην υπουργοί

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Χάνκο επέβλεψε την παράνομη χρήση 17,3 δισ. φιορινιών (47 εκατ. ευρώ) δημόσιων πόρων από το Εθνικό Ταμείο Πολιτισμού της Ουγγαρίας (NKA), διοχετεύοντας τα χρήματα σε καλλιτέχνες και ομάδες που έχουν δεσμούς με το Fidesz και χρηματοδοτώντας την προεκλογική εκστρατεία του κόμματος για το 2026.

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«Η συνείδησή μου είναι καθαρή, πρόκειται για μια πολιτική δίκη-παρωδία», δήλωσε ο Χάνκο ‌σε ζωντανή μετάδοση στη σελίδα του Όρμπαν στο Facebook λίγο πριν τη σύλληψή του.

Τον Ιούλιο, η αστυνομία έκανε έφοδο στα γραφεία του Fidesz και κατάσχεσε τους διακομιστές του κόμματος στο διαδίκτυο σε σχέση ⁠με φερόμενη «υπεξαίρεση και άλλα ποινικά αδικήματα» στο NKA, γεγονός που οδήγησε τον Όρμπαν να κατηγορήσει τις αρχές ότι διεξάγουν μια ψεύτικη έρευνα με σκοπό να καταστήσουν το κόμμα του «νομικά μη βιώσιμο».

Οι εισαγγελείς υποπτεύονται επίσης ότι ο Σέστακ δέχτηκε δωροδοκίες και μίζες ύψους άνω των 12 δισ. φιορινιών (32,6 εκατ. ευρώ) σε σχέση με προμήθειες οχημάτων για την κρατική εταιρεία λεωφορείων της Ουγγαρίας, καθώς και με δημόσια κατασκευαστικά έργα. Η υπόθεση επικεντρώνεται στην αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων σε τιμές που φέρεται να ήταν φουσκωμένες.

Άλλες υποθέσεις που ερευνώνται

Ξεχωριστά, η Εθνική Υπηρεσία Προστασίας και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων της Ουγγαρίας, ο φορέας καταπολέμησης της διαφθοράς που ιδρύθηκε από την κυβέρνηση του Μάγκιαρ στο πλαίσιο της εκστρατείας του κατά της διαφθοράς, ανακοίνωσε τις πρώτες τέσσερις υποθέσεις που προτίθεται να εξετάσει.

Η πρώτη αφορούσε την «πώληση πολιτικών διασυνδέσεων για την απόκτηση αδειών διαμονής για λόγους εργασίας», ανέφερε ο φορέας σε δήλωσή του, ενώ η δεύτερη υπόθεση αφορά φερόμενη διαφθορά που σχετίζεται με δαπάνες του τοπικού συμβουλίου για τη συντήρηση πάρκων και τη δημόσια εστίαση.

Η τρίτη υπόθεση αφορούσε «μια κρατική εταιρεία και κρατικές επενδύσεις» και συνδέεται με τον Ντάνιελ Γέλινεκ, έναν μεγιστάνα του real estate και έναν από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Ουγγαρίας.

Η εταιρεία real estate της οποίας ηγείται ο Γέλινεκ έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές. «Η σταθερή μας θέση είναι ότι ο κ. Γέλινεκ δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα σε σχέση με το θέμα. Είμαστε βέβαιοι ότι η έρευνα θα το επιβεβαιώσει αυτό και ότι η διαδικασία εναντίον του θα διακοπεί σύντομα», ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε αυτό το μήνα.

Η τέταρτη υπόθεση αφορούσε «φαινομενικά αδικαιολόγητα έξοδα προπαγάνδας και διοργάνωσης εκδηλώσεων» στο γραφείο προστασίας της κυριαρχίας, ένα όργανο της εποχής του Όρμπαν που είχε συσταθεί για να παρακολουθεί αυτό που το Fidesz ισχυριζόταν ότι ήταν «αδικαιολόγητη πολιτική παρέμβαση» από ξένους φορείς στην Ουγγαρία, και το οποίο καταργήθηκε από την κυβέρνηση του Μάγιαρ τον Ιούνιο.

Η υπόθεση του πρωθυπουργού Μάγκιαρ

Ο Μάγκιαρ, από την άλλη, κατηγορείται και αυτός ότι το 2024 άρπαξε το κινητό ενός άνδρα που τον βιντεοσκοπούσε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και το πέταξε στον ποταμό Δούναβη. Η Βουλή της Ουγγαρίας ψήφισε και την άρση ασυλίας του πρωθυπουργού Μάγκιαρ, κάτι που είχε ζητήσει και ο ίδιος, ώστε να μπορέσει να απαλλαγεί από αυτό που χαρακτήρισε ως «συκοφαντία».

Ο πρωθυπουργός αρνήθηκε ότι η συμπεριφορά του συνιστούσε κλοπή και χαρακτήρισε την υπόθεση, η οποία περιλαμβάνει αξίωση αποζημίωσης ύψους 300 ευρώ (260 λίρες), ως «παρωδία». Δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις του, αλλά αρνήθηκε ότι διέπραξε έγκλημα και επέκρινε τους εισαγγελείς για το ότι «συνδυάζουν» τις υποθέσεις διαφθοράς των πρώην υπουργών με «μια απόπειρα πολιτικής δυσφήμισης».

Ο Μάγκιαρ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι τα τελευταία χρόνια η διαφθορά και η κατάχρηση δημόσιων πόρων έχουν κοστίσει στην Ουγγαρία μεταξύ 8% και 10% του ΑΕΠ της υπό τις διαδοχικές κυβερνήσεις με επικεφαλής τον Όρμπαν, ο οποίος έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι επέτρεψε την ανεξέλεγκτη διαφθορά και την κατάφωρη κλοπή δημοσίων χρημάτων κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην εξουσία για περισσότερο από μιάμιση δεκαετία.