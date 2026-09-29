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Ταϊλάνδη: Πέθανε σε ηλικία 44 ετών ο Καναδός δύτης που συμμετείχε στη διάσωση των 12 παιδιών από σπήλαιο

Ο Έρικ Μπράουν είχε πάρει μέρος στην επιχείρηση διάσωσης της ποδοσφαιρικής ομάδας και του προπονητή της από το πλημμυρισμένο σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ το 2018
Πέθανε ο δύτης που συμμετείχε στη διάσωση των 12 παιδιών από το σπήλαιο στην Ταϊλάνδη
Ο Καναδός διασώστης δύτης Erik Brown / πηγή φωτογραφίας Χ
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Πέθανε σε ηλικία 44 ετών ο Καναδός δύτης Έρικ Μπράουν, ένας από τους διασώστες που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση απεγκλωβισμού των 12 ανήλικων ποδοσφαιριστών και του προπονητή τους από το πλημμυρισμένο σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ στην Ταϊλάνδη το 2018.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο θάνατος του δύτη Έρικ Μπράουν έγινε γνωστός στις 25 Σεπτεμβρίου και επιβεβαιώθηκε από πηγές της διεθνούς κοινότητας τεχνικών κατάδυσης, ενώ τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του Καναδού που συμμετείχε στην αγωνιώδη προσπάθεια να διασωθούν τα 12 παιδιά στην Ταϊλάνδη, δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Ο Erik Brown ανήκε στη διεθνή ομάδα έμπειρων δυτών που κλήθηκαν να συνδράμουν στην πρωτοφανή επιχείρηση στο πλημμυρισμένο σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ, η οποία συγκλόνισε τον κόσμο.

Τον Ιούνιο του 2018, οι 12 ανήλικοι παίκτες της ομάδας ποδοσφαίρου «Wild Boars», ηλικίας από 11 έως 16 ετών, και ο 25χρονος προπονητής τους εγκλωβίστηκαν σε σπήλαιο μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν την άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Ο Brown ήταν μεταξύ των δυτών που συνέβαλαν στην ασφαλή έξοδο όλων των παιδιών και του προπονητή από το σπήλαιο.

Η είδηση του θανάτου του 44χρονου Καναδού προκάλεσε σειρά από συγκινητικά μηνύματα στα social media από συναδέλφους του δύτες και άτομα που ήξεραν ή έμαθαν την ανθρωπιστική δραστηριότητά του στην Ταϊλάνδη.

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