Τουρκία: Ελεύθερος μετά από 88 μέρες στη φυλακή ο κωμικός Ντενίζ Γκιοκτάς που είχε καταδικαστεί για «εξύβριση» του Ερντογάν

Ο κωμικός Ντενίζ Γκιοκτάς αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση ενός έτους και επτά μηνών, έχοντας παραμείνει επί 88 ημέρες στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Καράτεπε στο Τεκιρντάγ-Τσόρλου. Εκείνος είχε καταδικαστεί για «εξύβριση του προέδρου» Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε παράσταση stand-up.

Ο κωμικός συνελήφθη αρχικά στις 3 Ιουλίου, κατά την επιστροφή του από διακοπές στο εξωτερικό, εξαιτίας δηλώσεών του στην παράσταση «Νεκρά Θάλασσα» για τον Ερντογάν. Δικάστηκε για «δημόσια προσβολή του προέδρου», «δημόσια υποκίνηση του κοινού σε μίσος και εχθρότητα μέσω του Τύπου και των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών» και «εξύμνηση του εγκλήματος και του δράστη».

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Κατά την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον δικαστή, στο Δικαστικό Μέγαρο Κωνσταντινούπολης είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Στην απολογία του, ο Γκιοκτάς αναφέρθηκε στο αστείο του σχετικά με τον χαρακτηρισμό «δικτάτορας», για τον Τούρκο πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της σάτιρας.

«Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι επίσης πρόεδρος του ΑΚΡ. Θα πρέπει να είναι ανοιχτός στη χιουμοριστική κριτική της τέχνης της σάτιρας».

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“Erdoğan kötü, Erdoğan diktatör.” diyerek karnını doyuran stand-upçılardan biri daha…

Sözde komedyen Deniz Göktaş Erdoğan'ı hedef aldı



Gündem | Global | Tarafsız

Doğru bilgi, hızlı akış.

Takipte kal



Kaynak NE KADAR OLDU#komedyen #denizgöktaş #erdoğan #diktatör #standup pic.twitter.com/pzACcG9v7R — TrendAkis (@TrendAkis) June 29, 2026

Ο κωμικός υποστήριξε επίσης ότι ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός αποτελεί πολιτική και όχι υβριστική αναφορά. «Ο όρος δικτάτορας δεν είναι προσβολή, είναι πολιτικός χαρακτηρισμός. Ένας άλλος κωμικός μπορεί να πει δημοκράτης και μπορεί να είναι ακόμα πιο αστείο από το αστείο μου».

Ο Γκιοκτάς ανέφερε ακόμη ότι οι πολιτικοί οφείλουν να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους κριτική, υποστηρίζοντας ότι οι νόμοι για την ελευθερία της έκφρασης και τα όρια της προσβολής δεν έχουν αλλάξει, ενώ οι πολιτικοί έχουν γίνει πιο ευάλωτοι στην κριτική.