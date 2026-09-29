Νετανιάχου: Οι εχθροί του Ισραήλ θα επιχειρήσουν να μας επιτεθούν ενόψει των εκλογών

Ενδείξεις ότι «εχθροί» του Ισραήλ ενδέχεται να επιχειρήσουν επίθεση στη χώρα ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου επικαλέστηκε ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατά την επίσκεψή του στην αεροπορική βάση Τελ Νοφ.

«Έχουμε ενδείξεις ότι, ενόψει των εκλογών στο Ισραήλ, οι εχθροί μας θα προσπαθήσουν να μας επιτεθούν», ανέφερε ο Μπέντζαμιν Νετανιάζου σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

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«Γι’ αυτό, από εδώ, από τη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας, από το μακρύ χέρι του Ισραήλ, σας στέλνω ένα μήνυμα:

Μην τα βάζετε μαζί μας, ούτε τώρα ούτε ποτέ.

Το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε και οποτεδήποτε», πρόσθεσε, απευθυνόμενος στους αντιπάλους του Ισραήλ.

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Ο Νετανιάχου, ο οποίος το τελευταίο διάστημα προαναγγέλλει συχνά ανακοινώσεις των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων σχετικά με πλήγματα κατά στόχων υψηλής αξίας, υποστήριξε παράλληλα ότι περισσότεροι από 100 «τρομοκράτες» έχουν σκοτωθεί στη Γάζα τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι αναφορές στο Ιράν

Οι νέες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού έρχονται περίπου τρεις εβδομάδες μετά τις αναφορές του για το Ιράν, κατά τη διάρκεια πρόποσης για το Ρος Ασανά, την εβραϊκή Πρωτοχρονιά, σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Τότε, ο Νετανιάχου είχε υποστηρίξει ότι το Ιράν «αποφεύγει» να επιτεθεί στο Ισραήλ και ότι «γνωρίζει γιατί».

«Αν το Ιράν κάνει το λάθος και μας επιτεθεί, θα δεχθεί ένα πλήγμα που δεν μπορεί να φανταστεί», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να ολοκληρώσει την αποστολή της ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος.

«Το τέλος είναι κοντά. Το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ και οι εχθροί μας πιο αδύναμοι από ποτέ», είχε αναφέρει.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε επίσης υποστηρίξει ότι, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ είχε επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα απέναντι στις απειλές που, σύμφωνα με τον ίδιο, προέρχονται από το Ιράν.

Netanyahu: We have indications that ahead of the elections, our enemies will try to attack us. From here, from the Air Force base, from the long arm of the State of Israel, I send you a message: Do not mess with us — not now and not ever. https://t.co/ZBk7V90VQ9 — Clash Report (@clashreport) September 29, 2026

«Μαζί με τις ΗΠΑ πετύχαμε τεράστια αποτελέσματα στην απομάκρυνση μιας υπαρξιακής απειλής από πάνω μας. Απομακρύναμε από πάνω μας την απειλή των ατομικών βομβών και των βαλλιστικών πυραύλων και πλήξαμε με μεγάλη δύναμη τον ιρανικό άξονα», είχε δηλώσει.

Παράλληλα, είχε επαναλάβει την προειδοποίησή του προς την Τεχεράνη: «Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας, είμαστε αποφασισμένοι να πλήξουμε τους εχθρούς μας.

Δεν μας επιτίθενται. Το Ιράν το αποφεύγει και γνωρίζει γιατί. Φυσικά, μπορεί να κάνει το λάθος και να μας επιτεθεί. Τότε θα δεχθεί ένα πλήγμα που ούτε καν μπορεί να φανταστεί».

«Είμαστε η ισχυρότερη δύναμη στη Μέση Ανατολή»

Ο Νετανιάχου είχε απευθύνει ανάλογο μήνυμα και προς τους υπόλοιπους αντιπάλους του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του είναι σήμερα «η ισχυρότερη δύναμη στη Μέση Ανατολή».

«Λέω στους εχθρούς μας: μην τα βάζετε μαζί μας. Αυτός ο λαός ξέρει να ενώνεται στις στιγμές δοκιμασίας και αυτή τη στιγμή είναι η ισχυρότερη δύναμη στη Μέση Ανατολή, ενώ κάποιοι λένε ακόμη και πέρα από αυτήν», είχε αναφέρει.

Καταλήγοντας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει ότι, παρά τα όσα έχουν επιτευχθεί, υπάρχουν ακόμη στόχοι που πρέπει να ολοκληρωθούν, με πρώτο την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος.

«Υπάρχει ακόμη μία αποστολή που πρέπει να ολοκληρωθεί και είμαστε αποφασισμένοι να την ολοκληρώσουμε. Αυτό θα αλλάξει οριστικά το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής και την ιστορία του λαού μας.

Γνωρίζουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε και γνωρίζουμε ότι είμαστε ικανοί να το κάνουμε», είχε καταλήξει.