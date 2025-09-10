Η κυνική φράση μετά τη δολοφονία της 23χρονης Ιρίνα σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα: «Ι got that white girl»

Δικαιοσύνη. Αυτό ζητά η οικογένεια της Ιρίνα Ζαρούτσκα της 23χρονης πρόσφυγα από την Ουκρανία, η οποία πήγε στις ΗΠΑ για να γλιτώσει από τον πόλεμο και έπεσε θύμα δολοφονίας με βάναυσο τρόπο μέσα σε συρμό τρένου στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ τον προηγούμενο μήνα.

Η Ζαρούτσκα μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ. Το στυγερό έγκλημα καταγράφηκε σε βίντεο, αφήνοντας την οικογένειά της συντετριμμένη. Εκτός από την βαναυσότητα της δολοφονίας μέσα σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα, εξίσου σοκαριστική είναι και η απάθεια των άλλων επιβατών.

«Είμαστε συντετριμμένοι. Η Ιρίνα ήρθε εδώ για να βρει ασφάλεια, και αντί γι’ αυτό η ζωή της αφαιρέθηκε με τον πιο φρικτό τρόπο», δήλωσε εκπρόσωπος της οικογένειας μέσω των δικηγόρων τους.

«Καμία οικογένεια να μην ζήσει τέτοιο εφιάλτη».

Σοκαριστικό βίντεο με τα τελευταία δευτερόλεπτα της 23χρονης – Προσοχή σκληρές εικόνες

Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης να κάθεται πίσω της για αρκετά λεπτά πριν βγάλει το μαχαίρι, σηκωθεί και τη μαχαιρώσει επανειλημμένα. Εκείνη χάζευε ανυποψίαστη στο κινητό της.

Στα τελευταία της δευτερόλεπτα, η 23χρονη Ιρίνα γυρίζει ελαφρά το κεφάλι και κοιτάζει έντρομη τον άνδρα που κάθεται πίσω της. Στη συνέχεια καλύπτει με τα χέρια το πρόσωπό της. Μαζεύει τα πόδια της, που διακρίνονται γεμάτα αίμα.



Η 23χρονη καταρρέει στο δάπεδο του βαγονιού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες παραμένουν αμέτοχοι. Δεν σπεύδουν σε βοήθεια, εν αντιθέσει κοιτούν το περιστατικό με απάθεια. Κάποιοι σηκώνονται από τη θέση τους και απομακρύνονται.

Στο φόντο ακούγεται ανδρική φωνή: «Ι got that white girl».

This is way worse than I imagined. She was terrified, fully aware what had happened and died alone.



I am so sick and tired of this.



Get out of the big cities. Find a safe city and state that doesn’t tolerate this. I am not sure if that even exists.



Ο δράστης, αποχωρεί από το βαγόνι με ψυχραιμία, κρατώντας ακόμη το αιματοβαμμένο όπλο.

Συνελήφθη δύο λεπτά αργότερα από αστυνομικούς στον επόμενο σταθμό.

Ο Ντεκάρλος είχε συλληφθεί 14 φορές στο παρελθόν και ήταν γνωστό ότι πάλευε με τη σχιζοφρένεια.

«Μπορεί να το ξανακάνει. Θα έπρεπε να του παρέχουν θεραπεία για τα ψυχικά του προβλήματα, αλλά πρέπει να υπάρξουν συνέπειες για τις πράξεις του», δήλωσε ο πατέρας του δολοφόνου, στο The Post. «Πρέπει να υποστεί τις συνέπειες».

