Νέα βίντεο από τη στυγερή δολοφονία της 22χρονης Ουκρανής στη Βόρεια Καρολίνα: Η απάθεια των επιβατών σοκάρει

Νέα βίντεο από τη φρικτή δολοφονία 23χρονης Ουκρανής πρόσφυγα μέσα σε συρμό των ΗΠΑ παγώνουν το αίμα. Εκτός από τον δράστη που βγάζει έναν σουγιά και μαχαιρώνει μία κοπέλα ενώ κάθεται αμέριμνη μέσα στο τρένο στη Βόρεια Καρολίνα, χαζεύοντας το κινητό της, σοκάρει και η απάθεια των επιβατών: κανείς δεν σηκώνεται από τη θέση του, κανείς δεν αντιδρά, ούτε για να βοηθήσει την κοπέλα ούτε για να σταματήσει τον δολοφόνο. Η αδιαφορία τους εγείρει ερωτήματα για την ανθρώπινη αντίδραση μπροστά στη βία.

Όλα συνέβησαν στις 22 Αυγούστου, στο μετρό της πόλης Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα, όταν ένας άνδρας μαχαίρωσε την Ιρίνα Ζαρούτσκαγια, πρόσφυγα πολέμου από την Ουκρανία, στο λαιμό αρκετές φορές χωρίς προφανή λόγο. Η δολοφονία της 23χρονης καταγράφηκε από τις κάμερες παρακολούθησης και ο ύποπτος συνελήφθη άμεσα. Οι εικόνες που ακολουθούν είναι σκληρές.

Μία κοπέλα έχει μόλις μαχαιρωθεί σε ένα τρένο γεμάτο κόσμο. Κανείς δεν αντιδρά. Λες και να τον σφάζεις έναν άνθρωπο είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο.

Στα βίντεο φαίνεται η κοπέλα να κλαίει με τα αίματα πάνω στα ρούχα της. Και πάλι κανείς δεν αντιδρά.

Μία γυναίκα που κάθεται απέναντι της παίρνει τη τσάντα της και φεύγει, ένας άλλος επιβάτης σηκώνεται από τη θέση του και προχωράει. Αυτό είναι το πιο σοκαριστικό και το απογοητευτικό: Επιβάτες αδιάφοροι μπροστά στον θάνατο.

Perhaps the most horrific part of this video is the complete apathy and lack of empathy of the witnesses of this horrific anti-white, public execution. pic.twitter.com/jT0PUuVP4G — Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2025

Η Ιρίνα είχε φύγει από το Κίεβο το 2022, αναζητώντας μια ήρεμη ζωή στις ΗΠΑ. Στη Σάρλοτ ονειρευόταν καριέρα ως βοηθός κτηνιάτρου, ασχολούνταν με τη γλυπτική και τη δημιουργία ρούχων και φρόντιζε τα ζώα των γειτόνων με αγάπη.

Στο βίντεο της ασφάλειας φαίνεται η Ιρίνα να μπαίνει στο τρένο της Lynx Blue Line, με ακουστικά και απορροφημένη από το κινητό της.

This is way worse than I imagined. She was terrified, fully aware what had happened and died alone.



I am so sick and tired of this.



Get out of the big cities. Find a safe city and state that doesn’t tolerate this. I am not sure if that even exists.



https://t.co/536KAofoxn — Wall Street Mav (@WallStreetMav) September 9, 2025

Καθώς κάθισε μπροστά από τον άνδρα, εκείνος, με κουκούλα στο κεφάλι, της επιτέθηκε με μαχαίρι χωρίς προφανή λόγο, τραυματίζοντάς την πολλαπλές φορές, συμπεριλαμβανομένου ενός χτυπήματος στον λαιμό.

Η Ιρίνα κατέρρευσε και ο δράστης εγκατέλειψε το τρένο στον επόμενο σταθμό, όπου και συνελήφθη.

Το πιο φρικιαστικό της υπόθεσης είναι το γεγονός πως ενώ η 23χρονη αιμορραγεί, ο δράστης φεύγει ατάραχος. Από τον σουγιά του, στάζει το αίμα του θύματος και ποτίζει το πάτωμα του τρένου.

Ο δράστης έχει μακρύ ποινικό μητρώο, με καταδίκες για κλοπές και απειλές από το 2011, φυλάκιση για ένοπλες ληστείες και ψυχολογικά προβλήματα που καταγράφηκαν αρχές του 2025.