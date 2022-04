Τι συνδέει την Μέγκαν Μαρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι με τον Μπάρακ Ομπάμα και τον Τζορτζ Μπους; Η συνεργασία τους με τον σωματοφύλακα Christopher Sanchez.

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκονται στην Ολλανδία για την εκδήλωση των «Invictus Games», μια διεθνής αθλητική οργάνωση για στρατιώτες και βετεράνους πολέμου τραυματίες και ανάπηρους. Στο πλαίσιο της επίσκεψης τους στη Χάγη, οι Sussexes έχουν μια πενταμελή ομάδα ασφαλείας. Ανάμεσα λοιπόν στους σωματοφύλακες τους, βρίσκεται και ο Christopher Sanchez, ο οποίος στο παρελθόν έχει βρεθεί στο προσωπικό ασφαλείας του Μπάρακ Ομπάμα και του Τζορτζ Μπους.

Η παρουσία του σωματοφύλακα των πρώην προέδρων των ΗΠΑ στο πλευρό της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι πάντως δεν πέρασε απαρατήρητη από τα ΜΜΕ της Βρετανίας. Ο Christopher Sanchez, όπως αναφέρει η Sun, πέρασε πέντε χρόνια ως μέλος των μυστικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ και ήταν 2,5 χρόνια με τον Μπάρακ Ομπάμα και άλλα τόσα με τον Τζορτζ Μπους.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ κατά την επίσκεψή τους στην Ολλανδία έχουν λάβει το καθεστώς VVIP. Θεωρούνται δηλαδή θεωρούνται πολύ σημαντικά πρόσωπα και προστατεύονται από την τοπική αστυνομία και μέλη της ολλανδικής βασιλικής μονάδας προστασίας.

On tomorrow's front page: Prince Harry and Meghan Markle hire Barack Obama’s former bodyguardhttps://t.co/6ZT4zPOCZI pic.twitter.com/WCQlde74qo