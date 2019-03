Η Μελάνια δεν είναι η Μελάνια! Σάλος από μια φωτογραφία του προεδρικού ζεύγους!

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ επισκέφθηκαν την περασμένη Παρασκευή περιοχές στην Αλαμπάμα που πρόσφατα επλήγησαν από φονικούς ανεμοστρόβιλους οι οποίοι άφησαν πίσω τους 23 νεκρούς και πολλές καταστροφές.

Με το που έφτασαν στην Αλαμπάμα και δημοσιεύθηκαν οι πρώτες εικόνες το twitter κατακλύσθηκε από το hashtag #FakeMelania. Ο ένας μετά τον άλλον οι χρήστες έγραφαν ότι η γυναίκα δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν η Μελάνια αλλά μια σωσίας της. Υποστήριζαν ότι η γυναίκα αυτή δεν είχε το ίδιο ύψος με την Μελάνια Τραμπ και κάποια χαρακτηριστικά του προσώπου της ήταν διαφορετικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται κάτι τέτοιο. Πρώτη φορά ήταν τον ΟΚτώβριο του 2017 όταν ήταν δίπλα στον σύζυγό της την ώρα που έκανε δηλώσεις για την καταστροφή στο Πουέρτο Ρίκο.

