Η Μελάνια Τραμπ έδωσε επιστολή στον Βλαντιμίρ Πούτιν για τις απαγωγές παιδιών στην Ουκρανία

Επιστολή με την υπογραφή της συζύγου του, Μελάνια Τραμπ, έφερε στα προσωπικά του αντικείμενα ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, την Παρασκευή (15.08.2025). Το ζήτημα που έθιξε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ήταν η απαγωγή χιλιάδων παιδιών από την Ουκρανία που κρατούνται όμηροι.

Η Μελάνια Τραμπ έστειλε –μέσω του Ντόναλντ Τραμπ- επιστολή στον Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας του για αυτό το τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Η Ουκρανία κατηγορεί ανοιχτά τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία καθώς από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, έχουν απαχθεί χιλιάδες παιδιά και μεταφέρθηκαν είτε στη Ρωσία είτε σε κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας, χωρίς τη συναίνεση των οικογενειών τους.

Αν και η Μελάνια Τραμπ δεν βρέθηκε στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα –από την οποία δεν βγήκε λευκός καπνός για εκεχειρία στην Ουκρανία-, θέλησε με αυτόν τον τρόπο να συμβάλει για τη ζωή των αθώων παιδιών που επηρεάστηκαν ανεπανόρθωτα από τον πόλεμο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιο ήταν ακριβώς το περιεχόμενο της επιστολής.

Πολλά αμερικανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως ασκεί επιρροή στον σύζυγό της.