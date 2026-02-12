Κόσμος

Η Μελάνια Τραμπ μεσολάβησε για να επανενωθούν παιδιά από Ουκρανία και Ρωσία με τις οικογένειές τους

Αυτή ήταν η τρίτη φορά που η πρώτη κυρία μεσολάβησε για την επιστροφή παιδιών στους συγγενείς τους
Η Μελάνια Τραμπ
Η Μελάνια Τραμπ / REUTERS / Annabelle Gordon

Άλλη μια ομάδα παιδιών από τη Ρωσία και την Ουκρανία επανενώθηκαν με τις οικογένειές του χάρη στις προσπάθειες που κατέβαλε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ. Μελάνια Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα (12.02.2026) ο Λευκός Οίκος.

Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε πόσα είναι αυτά τα παιδιά, ούτε πότε έγινε η επανένωσή τους με τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά διευκρίνισε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με Ρωσία και με Ουκρανία, στο πλαίσιο της προωτοβουλίας που έχει πάρει η Μελάνια Τραμπ.

Αυτή ήταν η τρίτη φορά που η πρώτη κυρία μεσολάβησε για την επιστροφή παιδιών στους συγγενείς τους.

Σύμφωνα με την Επίτροπο για τα δικαιώματα του παιδιού της Ρωσίας, τη Μαρία Λβόβα-Μπελόβα, πρόκειται για συνολικά έξι παιδιά: το ένα θα επιστρέψει στη Ρωσία και τα πέντε θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους στην Ουκρανία.

Στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Telegram, η Λβόβα-Μπελόβα ευχαρίστησε τη Μελάνια Τραμπ «για την αταλάντευτη δέσμευσή της και την ενεργή συμμετοχή της στην επανένωση παιδιών με τις οικογένειές τους.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ είχε γράψει τον Αύγουστο του 2025 στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται τα παιδιά της Ουκρανίας που χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους λόγω του πολέμου.

Το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία για απαγωγή αυτών των παιδιών, κάτι που η Μόσχα αρνείται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
100
72
69
62
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ηχηρή απουσία Τραμπ από την Διάσκεψη Μονάχου για την Ασφάλεια - Στην ατζέντα ευρωατλαντικές σχέσεις, Ουκρανία και Ιράν
Οι ηγέτες που θα συμμετέχουν, τα πρόσωπα που θα κάνουν ντεμπούτο και η χρονική συγκυρία μιας εκ των πιο σημαντικών πολιτικών εκδηλώσεων της χρονιάς
Γερμανικό drone με όπλα διαφημίζεται στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια
Λονδίνο: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται 13χρονος μετά από επίθεση σε σχολείο – Ο λόγος εμπλοκής της αντιτρομοκρατικής
Ο ύποπτος συνελήφθη κοντά σε τζαμί μερικές ώρες μετά την επίθεση ενώ μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι φώναξε «Αλλάχ Ακμπάρ»
Αστυνομικές δυνάμεις στο σχολείο του Λονδίνου όπου έγινε η επίθεση
Ο εφιάλτης του Επστάιν στοιχειώνει τη Νορβηγία – Έφοδος της αστυνομίας στο σπίτι του πρώην πρωθυπουργού
Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα νορβηγικά τηλεοπτικά δίκτυα φαίνονται άνθρωποι να μεταφέρουν χάρτινες κούτες έξω από το διαμέρισμα του Γιάγκλαντ στο Οσλο
Η Γκισλέιν Μάξγουελ και ο Τζέφρι Επστάιν
Newsit logo
Newsit logo