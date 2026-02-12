Η Μελάνια Τραμπ μεσολάβησε για να επανενωθούν παιδιά από Ουκρανία και Ρωσία με τις οικογένειές τους

Άλλη μια ομάδα παιδιών από τη Ρωσία και την Ουκρανία επανενώθηκαν με τις οικογένειές του χάρη στις προσπάθειες που κατέβαλε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ. Μελάνια Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα (12.02.2026) ο Λευκός Οίκος.

Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε πόσα είναι αυτά τα παιδιά, ούτε πότε έγινε η επανένωσή τους με τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά διευκρίνισε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με Ρωσία και με Ουκρανία, στο πλαίσιο της προωτοβουλίας που έχει πάρει η Μελάνια Τραμπ.

Αυτή ήταν η τρίτη φορά που η πρώτη κυρία μεσολάβησε για την επιστροφή παιδιών στους συγγενείς τους.

Σύμφωνα με την Επίτροπο για τα δικαιώματα του παιδιού της Ρωσίας, τη Μαρία Λβόβα-Μπελόβα, πρόκειται για συνολικά έξι παιδιά: το ένα θα επιστρέψει στη Ρωσία και τα πέντε θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους στην Ουκρανία.

Στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Telegram, η Λβόβα-Μπελόβα ευχαρίστησε τη Μελάνια Τραμπ «για την αταλάντευτη δέσμευσή της και την ενεργή συμμετοχή της στην επανένωση παιδιών με τις οικογένειές τους.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ είχε γράψει τον Αύγουστο του 2025 στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται τα παιδιά της Ουκρανίας που χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους λόγω του πολέμου.

Το Κίεβο κατηγορεί τη Ρωσία για απαγωγή αυτών των παιδιών, κάτι που η Μόσχα αρνείται.