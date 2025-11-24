Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Η Μελάνια Τραμπ παρέλαβε το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου

Το δέντρο ύψους 5,5 μέτρων θα εκτεθεί στο Blue Room του λευκού οίκου - Η πρώτη κυρία πόζαρε δίπλα στην άμαξα που το μετέφερε
REUTERS
REUTERS / Kevin Lamarque

Το κεντρικό χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου, παρέλαβε τη Δευτέρα (24/11/25) η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ. Πρόκειται για ένα έλατο από μία φάρμα στο Μίσιγκαν, το οποίο έφτασε με άμαξα. 

Σύμφωνα με το ΑΡ το δέντρο, που προήλθε από το Korson’s Tree Farms, μεταφέρθηκε από δύο άλογα Clydesdales, τα οποία ονομάζονταν Logan και Ben, σε μια άμαξα που οδηγούσε ένας από τους τρεις άνδρες, που φορούσαν όλοι ψηλά καπέλα.

«Είναι ένα πανέμορφο δέντρο», είπε η πρώτη κυρία καθώς περπατούσε γύρω από την άμαξα και ποζάριζε για φωτογραφίες.

U.S. first lady Melania Trump receives the White House Christmas tree in Washington, D.C., U.S., November 24, 2025. REUTERS
REUTERS / Kevin Lamarque
U.S. first lady Melania Trump receives the White House Christmas tree in Washington, D.C., U.S., November 24, 2025. REUTERS
REUTERS / Kevin Lamarque

Φορώντας ένα κρεμ παλτό και σκούρα κόκκινα γάντια, έσφιξε το χέρι ενός από τους οδηγούς και μιας γυναίκας που στεκόταν δίπλα στα άλογα.

Το δέντρο ύψους 5,5 μέτρων θα εκτεθεί στο Blue Room.

REUTERS
REUTERS / Kevin Lamarque

Η Korson’s Tree Farms εξασφάλισε την τιμή αυτή κερδίζοντας τον εθνικό διαγωνισμό δέντρων της National Christmas Tree Association. Ο νικητής αυτού του διαγωνισμού αναλαμβάνει το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου από το 1966.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
261
209
192
189
120
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο ακροδεξιός Τζόρνταν Μπαρντελά θα κέρδιζε σήμερα τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία σύμφωνα με δημοσκόπηση
Ανάλογα με τον αντίπαλό του στον πρώτο γύρο, ο Μπαρντελά θα συγκέντρωνε είτε 35% είτε 36% των ψήφων, σύμφωνα με την Odoxa, ενώ θα κέρδιζε όποιον άλλον υποψήφιο ήταν αντίπαλός του στο δεύτερο γύρο
Ο Τζόρνταν Μπαρντελά με τη Μαρίν Λεπέν
Ανάλυση Politico: Το σκληρό δίλημμα του Ζελένσκι, θα δεχτεί τη συμφωνία Τραμπ ή θα βασιστεί σε «αναξιόπιστους» εταίρους
Πρόκειται για τους ίδιους εταίρους, κατά το Politico, που μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου, δεν θα στείλουν τα στρατεύματά τους ή τα όπλα που θέλει ο Ζελένσκι
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Newsit logo
Newsit logo