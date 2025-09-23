Η Μελάνια Τραμπ πρόσωπο με πρόσωπο με τη σύζυγο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον ΟΗΕ – «Θέλει να είναι ευγενική»

Τα βλέμματα όλου του πλανήτη είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη όπου και ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υπό τη σκιά των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Ωστόσο, στο παρασκήνιο συζητιέται και η συνάντηση της Μελάνια Τραμπ με την σύζυγο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ολένα Ζελένσκα.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, αναμένεται να συναντήσει τη σύζυγο του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ολένα Ζελένσκα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Τρίτη (23.09.2025), για να της πει ένα «γεια».

Σημειώνεται ότι η σύζυγος του Ζελένσκι, είχε προσκαλέσει τη Μελάνια να παραστεί στη πέμπτη Σύνοδο Πρώτων Κυριών και Κυρίων, που πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, η Μελάνια προτίμησε να δώσει το «παρών» στην ετήσια τελετή μνήμης για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, ο Μαρκ Μπέκμαν, σύμβουλος της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, υποβάθμισε τη σημασία της επικείμενης συνάντησης της Μελάνια Τραμπ με την Ολένα Ζελένσκα, λέγοντας πως πρόκειται απλώς για έναν «ευγενικό χαιρετισμό» στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Δεν υπάρχει τίποτα επίσημο. Καθώς η πρώτη μας κυρία είναι πολύ ευγενική, θα χαιρετήσει σήμερα, αλλά δεν υπάρχει καμία ουσιαστική συζήτηση καθιστή, ούτε κάποια συνάντηση».

Η Μελάνια Τραμπ αναμένεται αργότερα σήμερα να μιλήσει σε εκδήλωση συζύγων αρχηγών κρατών, όπου θα παρουσιάσει τη νέα πρωτοβουλία της με τίτλο «Fostering the Future Together».

Γιατί η Ολένα Ζελένσκα έγραψε γράμμα στη Μελάνια Τραμπ

Η Ζελένσκα είχε ζητήσει επανειλημμένα μια επίσημη συνάντηση, ακόμη και μέσω επιστολής που παρέδωσε προσωπικά στον Τραμπ ο σύζυγός της, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Υπενθυμίζεται ότι η Ζελένσκα είχε γράψει μια επιστολή προς την Μελάνια, η οποία παραδόθηκε προσωπικά στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από τον σύζυγό της, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον περασμένο μήνα.

Είχε προηγηθεί επιστολή της Μελάνια Τραμπ προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία αναφερόταν έμμεσα στο «σκοτάδι» που περιβάλλει τα παιδιά που έχουν πληγεί από τον πόλεμο.

Δεν ανέφερε συγκεκριμένα την Ουκρανία, αλλά χιλιάδες ουκρανικά παιδιά φέρεται να έχουν απαχθεί από τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου.