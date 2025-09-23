Τα βλέμματα όλου του πλανήτη είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη όπου ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων. Η αναμονή του κόσμου είναι για τις ομιλίες του Γ.Γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, αλλά και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Live: Ο Τραμπ σε ρόλο ειρηνοποιού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Επίθεση στα Ηνωμένα Έθνη μέσα στην έδρα τους
Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε και στην Ελλάδα, όσο μιλούσε για την παράνομη μετανάστευση, χρησιμοποιώντας ένα στατιστικό στοιχείο που επικαλέστηκε ότι δηλαδή στις φυλακές της χώρας μας το 54% των κρατουμένων είναι ξένοι, τονίζοντας οτι πρόκειται για στατιστικό του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο πιο σοβαρός κίνδυνος για τον πλανήτη σήμερα είναι τα πιο καταστροφικά όπλα που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα.
Όπω είπε το Ιράν, που χαρακτήρισε ως τον κορυφαίο «χορηγό της τρομοκρατίας» στον κόσμο, δεν μπορεί να επιτραπεί να αποκτήσει το πιο επικίνδυνο όπλο, αναφερόμενος στο πυρηνικό του πρόγραμμα.
Οι πρέσβεις του Ιράν εμφανίστηκαν να ακούν τα σχόλια του Τραμπ μέσα στη Γενική Συνέλευση, δείχνοντας στη συνέχεια αντιδράσεις στις δηλώσεις του.
Ο Τραμπ στη συνέχεια τόνισε ότι έδωσε εντολή να βομβαρδιστεί το κύριο πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν νωρίτερα φέτος. «Κάναμε κάτι που για 22 χρόνια πολλοί ήθελαν να γίνει», είπε.
«Πίστευα ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο. Όλοι πίστευαν ότι ο πόλεμος της Ρωσίας θα διαρκούσε τρεις ημέρες. Τόσα χρόνια μετά η Ρωσία βγαίνει χαμένη. Τριάμισι χρόνια μετά δολοφονούνται πολλοί και από τις δύο πλευρές. Αυτός ο πόλεμος δεν έπρεπε καν να ξεκινήσει. Βλέπετε τι γίνεται με κακές ηγεσίες. Με τα Ηνωμένα Έθνη αυτοί οι θάνατοι ήταν άδικοι, δεν θα έπρεπε να γίνουν. Είδατε τι πήγατε να γίνει μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας.»
«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επιβάλουν δασμούς που θα βοηθήσουν να σταματήσουν οι πόλεμοι. Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να υψώσει ανάστημα. Είναι πραγματικά ντροπή να βλέπω ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη Ρωσία να κάνει αυτά που κάνει.»
Ο Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε και για την κατάσταση στη Γάζα, και τόνισε ότι «κάποιοι» βιάστηκαν να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος. Όσον αφορά τους ομήρους κάλεσε τη Χαμάς να επιστρέψει όλους τους ομήρους στο Ισραήλ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, διερωτήθηκε όταν περιέγραφε τους πολέμους στους οποίους βοήθησε όπως είπε να δοθεί ένα τέλος «Πού ήταν τα Ηνωμένα Έθνη;» και στη συνέχεια ανέφερε ότι επιθυμεί έναν κόσμο που ευημερεί, ενώ τόνισε ότι ο ΟΗΕ, έχει ξοδέψει πολλά χρήματα χωρίς αποτέλεσμα.
Ο Τραμπ επέκρινε τα Ηνωμένα Έθνη, λέγοντας ότι πήρε από αυτά μόνο δύο πράγματα – μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και έναν χαλασμένο αυτόματο προτζέκτορα (teleprompter).
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο ΟΗΕ «δεν ήταν εκεί για εμάς» κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό των πολέμων που, όπως είπε, εκείνος έχει «λύσει».
Ρώτησε τη Γενική Συνέλευση: «Ποιος είναι ο σκοπός των Ηνωμένων Εθνών;»
«Δεν πλησιάζει καν το να ανταποκριθεί στις δυνατότητές του… είναι κενά λόγια, και τα κενά λόγια δεν λύνουν πολέμους», είπε ο Τραμπ.
«Είχαμε γελοιοποιηθεί. Εμείς αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε τα καλύτερα μέσα για να ενισχύουμε τα σύνορά μας, υπογράφουμε συμφωνίες, έτσι ώστε υπό την προεδρία μου να έχουμε τις καλύτερες σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω καταφέρει να επιλύσω διαφορές οι οποίες είχαν οδηγήσει σε πόλεμο. 7 πόλεμοι έχουν τερματιστεί υπό τη δική μου διοίκηση», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ
«Ο κόσμος προχωράει μπροστά», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ επεφημόντας την οικονομία των ΗΠΑ. «17 τρισεκατομμύρια δολάρια χάθηκαν σε κακές πολιτικές» είπε και αναφέρθηκε στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.
Στη συνέχεια, μίλησε για το μεταναστευτικό. Όπως είπε, επί θητείας του η παράνομη μετανάστευση είναι μηδενική σε αντίθεση με την διοίκηση Μπάιντεν που είχε την θεωρία των ανοιχτών συνόρων.
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανέβηκε στο βήμα και κατά τον χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι ΗΠΑ, είναι η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο.
Καθώς όλο και περισσότεροι ηγέτες ετοιμάζονται για την ομιλία τους στη Γενική Συνέλευση, ο φωτογραφικός φακός, έπιασε στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διαβάζει κάτι στο κινητό του δημιουργώντας το ερώτημα, εάν διαβάζει την ομιλία του που είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης, 24.09.2025
Ο Λούλα ντα Σίλβα, μίλησε στη Γενική Συζήτηση και εκείνος για την έκρυθμη κατάσταση στον κόσμο και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πρόσφατη καταδίκη του ακροδεξιού ηγέτη Ζαΐρ Μπολσονάρο για τις προσπάθειές του να παραμείνει στην εξουσία μετά την εκλογική του ήττα το 2022.
«Πριν από λίγες ημέρες… ένας πρώην αρχηγός κράτους καταδικάστηκε επειδή επιτέθηκε στο δημοκρατικό κράτος δικαίου. Ερευνήθηκε, κατηγορήθηκε, δικάστηκε και λογοδότησε για τις πράξεις του μέσα από μια σχολαστική διαδικασία», είπε.
«Η Βραζιλία έστειλε ένα μήνυμα σε όλους τους επίδοξους αυτόκλητους ηγέτες και στους υποστηρικτές τους: η δημοκρατία μας, η κυριαρχία μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες», τόνισε.
Στη συνέχεια μίλησε και για το δάσος του Αμαζονίου, ζήτημα που πρέπει να απασχολεί το διεθνές σκηνικό.
Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες ανέφερε στην ομιλία του μεταξύ άλλων, που συγκλόνισε, ότι οι αρχές του παγκόσμιου οργανισμού είναι «υπό πολιορκία».
«Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή απερίσκεπτης αναστάτωσης και αδυσώπητου ανθρώπινου πόνου», είπε ο Γκουτέρες σε διπλωμάτες από την εξέδρα στη Νέα Υόρκη. «Κοίτα γύρω σου. Οι αρχές των Ηνωμένων Εθνών που έχετε θεσπίσει βρίσκονται υπό πολιορκία».
«Ας είμαστε ξεκάθαροι: η διεθνής συνεργασία δεν είναι αφέλεια», συνέχισε ο Γκουτέρες. Είναι σκληροτράχηλος πραγματισμός... καμία χώρα δεν μπορεί να σταματήσει μια πανδημία μόνη της, κανένας στρατός δεν μπορεί να σταματήσει την άνοδο της θερμοκρασίας, κανένας αλγόριθμος δεν μπορεί να αποκαλύψει την εμπιστοσύνη μόλις σπάσει».
Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε επίσης στα τρέχοντα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η «κλίμακα θανάτου και καταστροφής» στη Λωρίδα της Γάζας έχει ξεπεράσει κάθε άλλη σύγκρουση στη θητεία του ως ανώτατος αξιωματούχος του ΟΗΕ.
Ο Γκουτέρες κατέληξε ζητώντας περαιτέρω χρηματοδότηση για το ανθρωπιστικό έργο του ΟΗΕ, λέγοντας ότι «όσοι εξαρτώνται από τα Ηνωμένα Έθνη δεν πρέπει να αναγκαστούν να επωμιστούν το κόστος».
Στο βήμα ανέβηκε πρώτος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος μίλησε για τις γεωπολιτικές κρίσεις παγκοσμίως και στάθηκε στην Γάζα, τονίζοντας ότι πρόκειται για γενοκτονία και καλεί όλες τις χώρες να επιλέξουν την ειρήνη και το Διεθνές Δίκαιο.
Χθες, δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στον ΟΗΕ για να στηρίξουν ένα παλαιστινιακό κράτος, μια διπλωματική στροφή- ορόσημο σχεδόν δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την έντονη αντίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στη διάρκεια συνόδου που συνδιοργάνωσε το Παρίσι με τη Σαουδική Αραβία, ένα ορόσημο που θα μπορούσε να ενισχύσει το ηθικό των Παλαιστινίων, αλλά δεν μοιάζει ικανό να αλλάξει σημαντικά την κατάσταση επί του πεδίου.
Η προσοχή θα εστιαστεί στις ομιλίες που θα εκφωνήσουν σήμερα (23/09/25) ο γ.γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες που βρίσκεται ήδη στο βήμα και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Στο Live Blog θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τις κύριες ομιλίες, για τα θέματα που απασχολούν την διεθνή πολιτική σκηνή, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και τη Γάζα.
