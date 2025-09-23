Live: Ο Τραμπ σε ρόλο ειρηνοποιού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Επίθεση στα Ηνωμένα Έθνη μέσα στην έδρα τους

Ο Τραμπ κατά Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο πιο σοβαρός κίνδυνος για τον πλανήτη σήμερα είναι τα πιο καταστροφικά όπλα που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα.

Όπω είπε το Ιράν, που χαρακτήρισε ως τον κορυφαίο «χορηγό της τρομοκρατίας» στον κόσμο, δεν μπορεί να επιτραπεί να αποκτήσει το πιο επικίνδυνο όπλο, αναφερόμενος στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι πρέσβεις του Ιράν εμφανίστηκαν να ακούν τα σχόλια του Τραμπ μέσα στη Γενική Συνέλευση, δείχνοντας στη συνέχεια αντιδράσεις στις δηλώσεις του.

Ο Τραμπ στη συνέχεια τόνισε ότι έδωσε εντολή να βομβαρδιστεί το κύριο πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν νωρίτερα φέτος. «Κάναμε κάτι που για 22 χρόνια πολλοί ήθελαν να γίνει», είπε.