Η Μέρκελ στηρίζει Μακρόν και φέρνουν στο G7 τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο

Οι πυρκαγιές στην Αμαζονία αποτελούν μια «οξεία κατάσταση έκτακτης ανάγκης», η οποία θα πρέπει να συζητηθεί κατά τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) αυτό το σαββατοκύριακο, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ, υποστηρίζοντας αίτημα του Εμανουέλ Μακρόν προς αυτή την κατεύθυνση.

«Η καγκελάριος είναι πεπεισμένη» πως το θέμα «πρέπει να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη των χωρών της G7, όταν συνεδριάσουν αυτό το σαββατοκύριακο» στο Μπιαρίτς, δήλωσε ο Στέφεν Ζάιμπερτ στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Βερολίνο. «Η καγκελάριος υποστηρίζει πλήρως τον Γάλλο πρόεδρο» στο ζήτημα αυτό, πρόσθεσε.

Χθες ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «διεθνή κρίση» τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο, προσθέτοντας πως ο ίδιος θα θέσει το θέμα στη Σύνοδο Κορυφής του G7.

«Το σπίτι μας καίγεται. Κυριολεκτικά. Η Αμαζονία, ο πνεύμονας του πλανήτη μας που παράγει το 20% του οξυγόνου μας, είναι στις φλόγες», έγραψε ο Γάλλος Πρόεδρος στο Twitter.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest – the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen – is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big

