Η Μοσάντ, η Σιν Μπετ, οι IDF και το ισραηλινό υπουργείο Μεταφορών εμπλέκονται στην έρευνα για την Flydubai

Μεγάλες διαστάσεις παίρνει το θρίλερ με την πτήση της Flydubai που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, μετά το μαχαίρωμα μέσα στο πιλοτήριο.

Η Μοσάντ, η Σιν Μπετ, οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ και το υπουργείο Μεταφορών συμμετέχουν στην έρευνα για το περιστατικό με την πτήση της flydubai, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο Kan. Το περιστατικό φαίνεται όλο και περισσότερο να αποτελεί σκόπιμη προσπάθεια μέλους του πληρώματος να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους.

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Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το αεροσκάφος της FlyDubai που το πρωί της Τετάρτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου ενώ εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Όπως έχει γίνει γνωστό, το περιστατικό οφείλεται σε καβγά μεταξύ των δύο πιλότων του αεροσκάφους και όχι σε αεροπειρατεία. Πλάνα που τράβηξε επιβάτης στο πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, αποτυπώνουν τις σκηνές πανικού που επικράτησαν στον αέρα.

Ωστόσο, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα, οι αρχές διερευνούν το σενάριο, το οποίο βασίζεται στις μαρτυρίες επιβατών του αεροπλάνου, ένας από τους πιλότους να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος με τον άλλο να τον εμποδίζει με τη βοήθεια επιβατών, προκειμένου να αποτρέψει τη συντριβή.

Κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης ερευνάται από τις σαουδαραβικές αρχές αφού φέρεται να τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο τον κυβερνήτη και να επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Η εταιρεία στην οποία ανήκει το αεροδρόμιο της Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία, όπου κατευθύνθηκε το αεροπλάνο, εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι τόσο ο κυβερνήτης όσο και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

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Στο αεροσκάφος φέρεται να επέβαινε μια δεύτερη ομάδα πιλότων με πολιτικά. Σύμφωνα με μαρτυρία, μια ομάδα επιβατών κατάφερε να απομακρύνει τον δράστη από το πιλοτήριο και να βάλει μέσα τους άλλους δύο πιλότους. Ο ένας ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους, ενώ ο άλλος χρειάστηκε περισσότερο χρόνο για να συνέλθει από το σοκ.

Τα ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι η διαρκώς ενισχυόμενη εκτίμηση στους κόλπους του ισραηλινού μηχανισμού ασφαλείας είναι ότι το περιστατικό είχε σχεδιαστεί ως τρομοκρατική ενέργεια. Την ίδια ώρα πάντως εξετάζονται και άλλα σενάρια.