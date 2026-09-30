Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Φωτογράφοι «πιάστηκαν» έξω από το σχολείο των παιδιών τους – Κοίταζαν προς την αυλή

Αντιδράσεις από τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ προκλήθηκαν αφότου φωτογράφοι εντοπίστηκαν να περιτριγυρίζουν το σχολείο των παιδιών τους, του πρίγκιπας Άρτσι και της πριγκίπισσα Λιλιμπέτ. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ κάνουν λόγο για «παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των παιδιών τους».

Σύμφωνα με το BBC, δύο άνδρες, και οι δύο με σακίδια στην πλάτη, εντοπίστηκαν να περιφέρονται γύρω από την περίμετρο του σχολείου, ενώ η αστυνομία αναγνώρισε αργότερα έναν από αυτούς ως διεθνή φωτογράφο του Τύπου. Ένας εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ χαρακτήρισε το περιστατικό ως «απαράδεκτη παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των παιδιών».

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Ο Χάρι, η Μέγκαν και τα παιδιά τους επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα, μετά από έξι χρόνια διαμονής στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν τόσο από ιδιωτικούς φρουρούς όσο και από προσωπικό του σχολείου, καθώς σταματούσαν σε διάφορα σημεία και κοίταζαν προς την αυλή του σχολείου, πριν επιστρέψουν σε ένα φορτηγάκι το οποίο, όπως διαπίστωσε αργότερα η αστυνομία, ήταν ενοικιαζόμενο όχημα.

Ένας από τους άνδρες ταυτοποιήθηκε αργότερα ως διεθνής φωτογράφος, ο οποίος πιστεύεται ότι εργάζεται για ένα γνωστό ευρωπαϊκό πρακτορείο Τύπου.

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«Η απόφαση των φωτογράφων να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο κοντά σε ένα σχολείο είναι εξαιρετικά απερίσκεπτη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Χάρι και της Μέγκαν.

«Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ της νόμιμης δημοσιογραφικής δραστηριότητας και του να περιφέρονται φωτογράφοι γύρω από το σχολείο, να σταματούν για να κοιτάξουν μέσα στον χώρο του σχολείου και να παρακολουθούν τα παιδιά καθώς περνούν τη μέρα τους».

Ο εκπρόσωπος συνέχισε: «Όποιες φωτογραφίες κι αν επιδίωκαν να τραβήξουν, αυτό δεν ήταν μόνο μια απαράδεκτη εισβολή στην ιδιωτική ζωή των παιδιών· ήταν ένας ανεύθυνος και απερίσκεπτος τρόπος συμπεριφοράς κοντά σε σχολείο».

Τα παιδιά ξεκίνησαν το σχολείο στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά άλλαξαν σχολείο μετά από λίγες ημέρες, καθώς εκφράστηκαν ανησυχίες για την ασφάλεια λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά τη μεταφορά των παιδιών στο σχολείο.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, έγινε γνωστό ότι θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση της χρηματοδοτούμενης από το δημόσιο ασφάλειας του ζεύγους του Σάσεξ, μετά την επιστροφή τους.

Τον Αύγουστο, αναφέρθηκε ότι το ζευγάρι των Σάσεξ θα επέστρεφε στο Ηνωμένο Βασίλειο και πιστεύεται ότι θα εγκατασταθούν σε μια ιδιωτική ιδιοκτησία στην περιοχή των Κότσγουολντς.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωσή τους αναζωπύρωσε τις ερωτήσεις σχετικά με το επίπεδο της ασφάλειάς τους που χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους στη Βρετανία, ένα θέμα που αποτελεί εδώ και καιρό πηγή οργής για τον πρίγκιπα Χάρι.

Όπως είναι γνωστό, η επιτροπή που επιβλέπει την ασφάλεια των μελών της βασιλικής οικογένειας και των VIP, γνωστή ως Ravec, πρόκειται να επανεξετάσει το επίπεδο αστυνομικής προστασίας του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν, τώρα που αυτοί και τα δύο παιδιά τους είναι μόνιμοι κάτοικοι και όχι απλώς επισκέπτες.

Η Ravec θα αξιολογήσει τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στη νέα τους κατοικία, καθώς και το είδος των μετακινήσεων που πραγματοποιεί το ζευγάρι και η οικογένειά τους, όπως οι συνήθεις διαδρομές μετακίνησης και οι μετακινήσεις προς το σχολείο.