Μπεν Γκβιρ: «Τρομοκράτης» προσπάθησε να συντρίψει το αεροπλάνο της Flydubai για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς

«Ένας τρομοκράτης επιχείρησε να συντρίψει ένα αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν», δήλωσε ο υπουργός Eθνικής Aσφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ αναφορικά με την αναγκαστική προσγείωση ενός αεροσκάφους της Flydubai με προορισμό το Ισραήλ. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο και από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία έπειτα από διαμάχη μεταξύ των δύο πιλότων, ο ένας εκ των οποίων μαχαίρωσε τον άλλον.

Η μητέρα μιας Ισραηλινής επιβάτιδας του αεροπλάνου είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ένας από τους πιλότους «προσπάθησε να σκοτώσει τον άλλον με μαχαίρι». «Η κόρη μου με κάλεσε (…) και μου είπε ότι βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Είπε ότι ένας πιλότος προσπάθησε να σκοτώσει τον άλλον πιλότο με μαχαίρι», δήλωσε η Γιασμίν Αμπεκάσις, περιμένοντας την κόρη της, Μίριαμ Σίρα Οχαγιόν, να επιστρέψει σπίτι με πτήση προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ.

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Νωρίτερα, δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως η ισραηλινή κυβέρνηση εκτιμά ότι το περιστατικό που συνέβη στην πτήση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς το Ισραήλ η οποία άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου ενδέχεται να αποτελεί απόπειρα «τρομοκρατικής επίθεσης» από έναν εκ των πιλότων.

Οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, προτού το πλήρωμα καμπίνας εισέλθει στο πιλοτήριο και πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

BREAKING: A flight bound for Israel makes an emergency landing in Saudi Arabia after a midair cockpit incident triggers fears of a possible hijacking and prompts Israel to scramble fighter jets.



One passenger tells Fox they believe the co-pilot stabbed the captain, who then fell… pic.twitter.com/RT08hQ9ePG — Fox News (@FoxNews) September 30, 2026

Αυτή η πτήση FZ1073 που αναχώρησε από το Ντουμπάι κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία μέσω του ιορδανικού εναέριου χώρου και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία.

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Η διοίκηση του αεροδρομίου Ταμπούκ ανακοίνωσε πως «έλαβε σήμα κινδύνου στις 8:44 π.μ. τοπική ώρα από την πτήση FZ1073, με αίτημα αναγκαστικής προσγείωσης», τόνισε με ανάρτηση στο η X Cluster2, εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε «χωρίς απρόοπτα» μία ώρα αργότερα, προστίθεται.

Ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους νοσηλεύονται για τους τραυματισμούς που υπέστησαν, σύμφωνα με τη διοίκηση του αεροδρομίου.

Το Ισραήλ ζητά αναστολή όλων των πτήσεων της Flydubai – Εξετάζουν αν παραβιάστηκε η συμφωνία με τα ΗΑΕ

Την αναστολή όλων των πτήσεων της Flydubai προς το Ισραήλ ζήτησε η υπουργός Μεταφορών της χώρας, Μίρι Ρέγκεβ, μετά το θρίλερ που εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (30.09.2026) σε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η Ρέγκεβ ζήτησε παράλληλα από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας να διερευνήσει εάν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παραβίασαν την αεροπορική συμφωνία που έχει υπογραφεί με το Ισραήλ.

Η συμφωνία προβλέπει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι στην ισραηλινή επικράτεια μπορούν να προσγειώνονται μόνο αεροσκάφη με πιλότους που διαθέτουν διαβατήριο χωρών με τις οποίες το Ισραήλ διατηρεί διπλωματικές σχέσεις.

Οι μέχρι στιγμής ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκυβερνήτης της πτήσης – ο οποίος σε ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρεται ως υπήκοος του Ομάν – επιτέθηκε στον κυβερνήτη του αεροσκάφους και επιχείρησε να προκαλέσει συντριβή, πριν ακινητοποιηθεί από επιβάτες.

Το Ισραήλ δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ομάν.