Σοκαριστικό βίντεο μέσα από την πτήση «θρίλερ» της Flydubai: Πανικός και κλάματα – Ισραηλινοί αξιωματούχοι μιλούν για ενδεχόμενη «τρομοκρατική επίθεση»

Πλάνα που τράβηξε επιβάτης στο πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, αποτυπώνουν τις σκηνές πανικού που επικράτησαν στον αέρα μετά τον άγριο καβγά των δύο πιλότων και το μαχαίρωμα στο κόκπιτ.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το σοβαρό περιστατικό με την πτήση FZ1073 της Flydubai, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι – Τελ Αβίβ και τελικά προσγειώθηκε εκτάκτως στη Σαουδική Αραβία, αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Όλα ξεκίνησαν από έναν άγριο καβγά ανάμεσα στους πιλότους.

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Σύμφωνα με τους Times of Israel, ενεργοποιήθηκε ο κωδικός που υποδηλώνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση, γεγονός που σήμανε συναγερμό στο Ισραήλ. Το αεροσκάφος έκανε βουτιά από τα 34.000 στα περίπου 17 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Στο βίντεο που τράβηξε επιβάτης μέσα από το αεροσκάφος καταγράφονται οι δραματικές στιγμές μετά την απότομη βουτιά του αεροπλάνου, ενώ οι επιβάτες φαίνεται να βιώνουν στιγμές πανικού.

Footage taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv after the plane took a rapid plunge. pic.twitter.com/O3vd5644pL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2026

Την ίδια ώρα, η ισραηλινή κυβέρνηση εκτιμά ότι το περιστατικό ενδέχεται να αποτελεί απόπειρα «τρομοκρατικής επίθεσης» από έναν εκ των πιλότων, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

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Οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, προτού το πλήρωμα καμπίνας εισέλθει στο πιλοτήριο και πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Νωρίτερα, Ισραηλινός αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Reuters ότι το αεροσκάφος εξέπεμψε σήματα κινδύνου αφού οι πιλότοι ενεπλάκησαν σε καβγά μεταξύ τους.

Περίπου την ώρα που το αεροσκάφος προσγειωνόταν στη Σαουδική Αραβία, ο Ντόρον Σπίλμαν, εκπρόσωπος του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε στο Reuters ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με αεροπειρατεία και έκανε λόγο για «ένα διαφορετικό συμβάν».

Αυτή η πτήση FZ1073 που αναχώρησε από το Ντουμπάι κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία μέσω του ιορδανικού εναέριου χώρου και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία.

Η διοίκηση του αεροδρομίου Ταμπούκ ανακοίνωσε πως «έλαβε σήμα κινδύνου στις 8:44 π.μ. τοπική ώρα από την πτήση FZ1073, με αίτημα αναγκαστικής προσγείωσης», τόνισε με ανάρτηση στο η X Cluster2, εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε «χωρίς απρόοπτα» μία ώρα αργότερα, προστίθεται.

Ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους νοσηλεύονται για τους τραυματισμούς που υπέστησαν, σύμφωνα με τη διοίκηση του αεροδρομίου.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της προσγείωσης του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Ταμπούκ, με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και τραγούδια, εμφανώς ανακουφισμένοι μετά τις δραματικές στιγμές που είχαν προηγηθεί.

Footage from the Flydubai emergency landing in Tabuk shows Israeli passengers singing "Od Avinu Chai" ("Our Father Still Lives”, a Jewish song of faith/survival) after landing safely. pic.twitter.com/d1LCZ4389L — Clash Report (@clashreport) September 30, 2026

«Μέλος του πληρώματος προσπάθησε να ρίξει το αεροπλάνο»

Μία από τις επιβάτισσες της πτήσης, μιλώντας στο ισραηλινό Channel 12, υποστήριξε ότι μέλος του πληρώματος στο πιλοτήριο επιχείρησε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους και ακινητοποιήθηκε από επιβάτες.

This is crazy footage from inside the @flydubai aircraft courtesy @IsraelWarRoom !

The passenger speaking Hebrew says

“We’ve now subdued the terrorists. We’re about to land. Anyone who can hear me, we need help. We’re descending into Tabuk, apparently somewhere in Saudi Arabia,… — Sanjay Lazar (@sjlazars) September 30, 2026

Η γυναίκα, η οποία αναφέρθηκε ως Μεϊτάλ, δήλωσε ότι ο σύζυγός της συμμετείχε στην ακινητοποίηση του άνδρα. «Κάποιος φώναξε “μαχαίρωμα” και ο σύζυγός μου κατάλαβε αμέσως τι συνέβαινε. Έτρεξε προς το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου και μαζί με άλλους Ισραηλινούς εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη», ανέφερε.

«Υπήρχαν μαχαιριές και πολύ αίμα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι επιβάτες βρίσκονταν ακόμη σε κατάσταση σοκ. «Είμαστε πολύ φορτισμένοι και υπό τεράστια πίεση. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να μιλήσω», είπε.

Ένας ακόμη επιβάτης εμφανίζεται σε βίντεο που έστειλε στην οικογένειά του να κάνει λόγο για «τρομοκράτη» που προσπάθησε να καταλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Όπως ανέφερε, συμμετείχε στην ακινητοποίησή του, υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας είχε δεθεί.

אחד הנוסעים על רגעי הדרמה: "יש פצוע קשה, המחבל קשור"; המוסד מנהל את האירוע בשיתוף שב"כ@Itsik_zuarets pic.twitter.com/iyh64lgLfy — כאן חדשות (@kann_news) September 30, 2026

Δεύτερη ομάδα πιλότων με πολιτικά μέσα στο αεροσκάφος

Σύμφωνα με πληροφορίες του Channel 12, στο αεροσκάφος υπήρχε και δεύτερη ομάδα πιλότων, οι οποίοι ταξίδευαν ως επιβάτες με πολιτικά ρούχα.

Όπως μετέδωσε το ισραηλινό μέσο, οι συγκεκριμένοι πιλότοι φέρεται να συνέβαλαν στην αποτροπή της προσπάθειας ενός από τους πιλότους να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Οι έρευνες για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλοτήριο συνεχίζονται, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη την τελική εκδοχή για τα αίτια του περιστατικού.

Δεν εξετράπη δεύτερη πτήση της Flydubai

Λίγες ώρες αργότερα, κυκλοφόρησαν αναφορές ότι και δεύτερη πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ είχε εκτραπεί από την πορεία της.

Ωστόσο, οι αρχικές αυτές πληροφορίες φαίνεται να ήταν λανθασμένες. Σύμφωνα με τους Times of Israel, η πτήση FZ1081 συνεχίζει κανονικά προς το Τελ Αβίβ.

Η σύγχυση φαίνεται να προκλήθηκε από σφάλμα σε ιστοτόπους παρακολούθησης πτήσεων, οι οποίοι εμφάνισαν αρχικά την πτήση ως εκτραπείσα προς το Ντουμπάι.

Τα διαθέσιμα δεδομένα, ωστόσο, δείχνουν ότι το αεροσκάφος δεν εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης και συνεχίζει κανονικά την πορεία του προς το Τελ Αβίβ.

Η ισραηλινή υπουργός Μεταφορών ζητά την αναστολή των πτήσεων της Flydubai

ΗΙσραηλινή υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρέγκεβ ζητά την αναστολή όλων των πτήσεων της flydubai προς το Ισραήλ, μετά το πρωινό περιστατικό σε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

Η Ρέγκεβ φέρεται επίσης να ζήτησε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να διερευνήσει εάν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παραβίασαν τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών με το Ισραήλ, η οποία ορίζει ότι μόνο πιλότοι που κατέχουν διαβατήρια χωρών με διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ επιτρέπεται να προσγειώνονται στη χώρα.