Βλαντιμίρ Πούτιν: «Η Ρωσία δεν θα τρέχει στον κόσμο ζητιανεύοντας βοήθεια – Κανείς δεν μπορεί να μας λυγίσει»

Με ένα αιχμηρό μήνυμα για την οικονομική και πολιτική αυτονομία της χώρας εμφανίστηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην πρώτη ολομέλεια της νέας σύνθεσης της Κρατικής Δούμας, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να αναζητήσει οικονομική βοήθεια από άλλες χώρες «με απλωμένο χέρι».

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλησε να παρουσιάσει τη Ρωσία ως μια χώρα που, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για άλλα κράτη, χωρίς να τα κατονομάσει.

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Ο Ρώσος πρόεδρος, εξήρε την υψηλή συμμετοχή στις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι «επιβεβαίωσε την ισχύ του πολυκομματικού πολιτικού μας συστήματος», παρά τις επικρίσεις από μέρος της διεθνούς κοινότητας για την καταστολή της αντιπολίτευσης. Ισχυρίστηκε επίσης ότι οι εκλογές που διεξήχθησαν στις υπό ρωσική κατοχή περιοχές της Ουκρανίας πραγματοποιήθηκαν «σε αυστηρή συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο» ενώ τόνισε για τον λαό της Ρωσίας, ότι «κανείς δεν μπορεί να τον λυγίσει ή να τον εκφοβίσει».

Putin:



Both the high turnout and the results of the campaign once again confirmed the strength of our political multiparty system and the unity of the people in the face of historic challenges.



People voted for their country, for Russia. They demonstrated their determination… pic.twitter.com/oyyiqucUqW — Clash Report (@clashreport) September 30, 2026

«Η Ρωσία – όπως κάποιοι άλλοι, δεν θα δείξουμε με το δάχτυλο – δεν μπορεί να τρέχει σε όλο τον κόσμο και να ζητιανεύει ταπεινωτικά βοήθεια με απλωμένο χέρι. Πρώτον, επειδή αυτό είναι ταπεινωτικό. Δεύτερον, κανείς δεν θα μας δώσει τίποτα. Και τρίτον, το σημαντικότερο: δεν το χρειαζόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για την Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος κάλεσε τους βουλευτές να επικεντρωθούν σε ζητήματα που, όπως είπε, έχουν ιδιαίτερη σημασία για το κράτος.

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Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων που έθεσε είναι η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας, αλλά και η στήριξη των Ρώσων στρατιωτών και των οικογενειών τους.

Ο Πούτιν ζήτησε από τους βουλευτές να δώσουν ιδιαίτερο βάρος σε αυτά τα ζητήματα, παρουσιάζοντάς τα ως βασικές προτεραιότητες για τη νέα περίοδο της ρωσικής Δούμας.