Η Μοσάντ καλεί τους Ιρανούς διαδηλωτές να βγουν στους δρόμους – «Είμαστε μαζί σας»

O «πόλεμος των 12 ημερών», η ακρίβεια και οι μαζικές κινητοποιήσεις - Διαδηλώσεις σε τουλάχιστον δέκα πανεπιστήμια
Διαδηλώσεις στο Ιράν
Διαδηλώσεις στο Ιράν / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Η ισραηλινή Μοσάντ προσκάλεσε τους διαδηλωτές στο Ιράν να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας και τους διαβεβαίωσε για την παρουσία της μαζί τους «επί τόπου», καθώς οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας έχουν επεκταθεί από χθες (30.12.2025) σε τουλάχιστον δέκα πανεπιστήμια.

«Βγείτε μαζί στους δρόμους. Ηρθε η ώρα. Είμαστε μαζί σας», δηλώνουν μέσω του λογαριασμού τους στο Χ οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, Μοσάντ, που απευθύνονται στην γλώσσα φαρσί στους διαδηλωτές του Ιράν. 

«Οχι μόνο από μακριά ή με λόγια. Είμαστε επίσης μαζί σας επί τόπου», αναφέρεται στο μήνυμα που μεταδόθηκε στα εβραϊκά από τον ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού.

Το μήνυμα απευθύνεται λίγες ημέρες μετά την συνάντηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά τις συνομιλίες, ο αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε προειδοποίηση στο Ιράν για νέα πλήγματα αν η Τεχεράνη αποκαταστήσει τα πυρηνικά και τα βαλλιστικά της προγράμματα.

Το Ιράν, που δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, κατηγορεί διαχρονικά το εβραϊκό κράτος για επιχειρήσεις σαμποτάζ κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων και για τις δολοφονίες ιρανών στρατιωτικών, πολιτικών και επιστημόνων.

Η Μοσάντ έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες την ικανότητά της να διεισδύει στα άδυτα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Τι συμβαίνει στο Ιράν μετά τον «πόλεμο των 12 ημερών»

Το Ιράν και το Ισραήλ εχθροί από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, διεξήγαγαν τον Ιούνιο πόλεμο 12 ημερών που ξεκίνησε με μεγάλης κλίμακας ισραηλινή επίθεση κατά στρατιωτικών, πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και κατοικημένων περιοχών.

Στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα ισραηλινά και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, drones τα οποία είχαν εισέλθει στο Ιράν εκ των προτέρων, πύραυλοι και μαχητικά αεροσκάφη.

Τον Ιούλιο 2024, το Ιράν ταπεινώθηκε από την δολοφονία από το Ισραήλ στην Τεχεράνη του Ισμαΐλ Χανίγιε, πολιτικού ηγέτη της Χαμάς.

Το κίνημα διαμαρτυρίας για το υψηλό κόστος διαβίωσης κέρδισε έδαφος χθες στο Ιράν, όπου ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι ακούει τις «θεμιτές διεκδικήσεις» των διαδηλωτών.

Σήμερα, ο γενικός εισαγγελέας προειδοποίησε ότι η ιρανική δικαστική εξουσία θα επιδείξει «αυστηρότητα» αν οι διαδηλώσεις εργαλειοποιηθούν με σκοπό την αποσταθεροποίηση.

«Από δικαστική άποψη, οι ειρηνικές διαδηλώσεις για την υπεράσπιση των μέσων διαβίωσης (…) είναι κατανοητές», δήλωσε ο Μοχάμαντ Μοβαχέντι-Αζάντ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

«Κάθε απόπειρα μετατροπής των οικονομικών διαδηλώσεων σε εργαλείο ανασφάλειας, καταστροφής των δημοσίων αγαθών ή υλοποίησης σεναρίων κατασκευασμένων στο εξωτερικό θα συνοδευθεί από νόμιμη, αναλογική και αυστηρή απάντηση», προειδοποίησε.

