Κόσμος

Η Μόσχα «κόβει τον αέρα» στον Τραμπ: Ιδιοκτησία μας τα ρωσικά πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μιλήσει ανοικτά για έλεγχο των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας και η ρωσική πλευρά αντέδρασε με έντονο τρόπο
Τάνκερ ανοιχτά της Βενεζουέλας
Τάνκερ ανοιχτά της Βενεζουέλας / REUTERS / Juan Carlos Hernandez / File Photo

Μετά την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, που είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ έστρεψε την προσοχή του στα αποθέματα πετρελαίου της χώρας, ένα ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα και την Ρωσία.

Με την επιχείρηση «Absolute Resolve» και το ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η Ρωσία προσπαθεί να προστατεύσει τα πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία που έχει αναπτύξει στη χώρα, ειδικά μετά και την κατάσχεση των τάνκερ που είχαν υποστεί κυρώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Μόσχα απάντησε σήμερα (13.01.2026) στους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί ελέγχου των πετρελαϊκών αποθεμάτων στη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι οι ρωσικές αρχές θα συνεχίζουν να εργάζονται στη νοτιοαμερικανική χώρα.

Η ρωσική εταιρία Roszarubezhneft δήλωσε ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης στη Βενεζουέλα είναι ιδιοκτησία της Ρωσίας και ότι θα εμμείνει στις δεσμεύσεις της προς τους διεθνείς εταίρους της εκεί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Καμία αλλαγή στα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Η Roszarubezhneft, η οποία ανήκει σε μονάδα του ρωσικού υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης, συστήθηκε το 2020 και στη συνέχεια απέκτησε περιουσιακά στοιχεία στη Βενεζουέλα της ρωσικής κρατικής πετρελαϊκής εταιρίας Rosneft, αφού η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις την περίοδο εκείνη σε δύο μονάδες της Rosneft για εμπόριο πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Roszarubezhneft στη Βενεζουέλα «είναι ιδιοκτησία του ρωσικού κράτους», σύμφωνα με τη νομοθεσία της Βενεζουέλας, το διεθνές δίκαιο και τις συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε σε ανακοίνωση, σύμφωνα με το TASS.

Ο Τραμπ έχει μιλήσει ανοικτά για έλεγχο των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας, των μεγαλύτερων στον κόσμο, από αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες, μετά τη σύλληψη και φυλάκιση του Βενεζουελάνου προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Η στάση της Μόσχας στην πολιτική Τραμπ

Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει επίσης σε σύλληψη ενός πετρελαιοφόρου, ρωσικής σημαίας και με σχέσεις με τη Βενεζουέλα, ύστερα από καταδίωξη εβδομάδων.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν έχει κάνει δημοσίως σχόλια για την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, αλλά το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έχει καλέσει τον Τραμπ να απελευθερώσει τον Μαδούρο και να προχωρήσει σε διάλογο.

Η Ρωσία εδώ και καιρό διατηρεί στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, από ενεργειακή συνεργασία έως στρατιωτικούς δεσμούς και υψηλού επιπέδου πολιτικές επαφές, με τη Μόσχα να στηρίζει το Καράκας διπλωματικά για χρόνια.

Κόσμος
