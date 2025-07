Η Νότια Κορέα πνίγεται από τις ισχυρές βροχοπτώσεις – 2 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, πάνω από 1.000 απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Η Νότια Κορέα πλήττεται σήμερα από ισχυρές βροχοπτώσεις ενώ δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 1.000 χρειάσθηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Καταγράφηκαν μάλιστα οι σημαντικότερες βροχοπτώσεις ανά ώρα από το 1904.

Στις 11:00 π.μ. (τοπική ώρα, 05:00 ώρα Ελλάδας), τμήματα της περιφέρειας Νότια Τσούνγκτσονγκ νότια της πρωτεύουσας Σεούλ στην Νότια Κορέα είχαν καταγράψει από χθες, Τετάρτη, περισσότερα από 400 χιλιοστά βροχής.

Αν και σημειώνονται γενικά ισχυρές βροχοπτώσεις τον Ιούλιο, τρεις ζώνες της επαρχίας Νότια Τσούνγκτσονγκ δυτικά της χώρας κατέγραψαν αυτή την εβδομάδα βροχοπτώσεις ρεκόρ, σύμφωνα με τα επίσημα μετεωρολογικά δεδομένα.

Η όλη κατάσταση ανάγκασε και το υπουργείο παιδείας να κλείσει επίσης 403 σχολεία και 166 που είχαν υποστεί ζημιές από τις σφοδρές βροχοπτώσεις.

Η περιφέρεια του Σεοσάν, νότια της Σεούλ, βίωσε ισχυρές βροχοπτώσεις που έφθασαν τα 114,9 χιλιοστά την ώρα. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει μια φορά κάθε 100 χρόνια και πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από το 1904.

Τα νοτιοκορεατικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες από σοβαρές πλημμύρες στη Σεοσάν, όπου το νερό πλημμύρισε εμπορικά καταστήματα και πολυκατοικίες και κατέκλυσε σταθμευμένα οχήματα.

Συναγερμοί για ενδεχόμενες κατολισθήσεις σήμαναν στο υψηλότερο επίπεδο για αρκετές περιοχές, περιλαμβανομένης της Τσούνγκτσονγκ.

Οι κάτοικοι της κομητείας Χονγκσόνγκ, η οποία βρίσκεται επίσης στην επαρχία Νότια Τσούνγκτσονγκ, κλήθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί «να απομακρυνθούν αμέσως προς ασφαλές μέρος» επειδή πλημμύρισε ένας γειτονικός χείμαρρος.

Στην πόλη Γκουανγκτζού, περίπου 267 χιλιόμετρα νότια της Σεούλ, 87 δρόμοι και 38 κτίρια πλημμύρισαν περίπου δύο ώρες μετά την έκδοση προειδοποιήσεων για καταρρακτώδεις βροχές, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή έχει κάνει συχνότερα και πιο ακραία τα μετεωρολογικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο και μην ξεχνάμε ότι η Νότια Κορέα είχε υποστεί ανάλογες βροχοπτώσεις και πλημμύρες το 2022, που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, έναν αριθμό ρεκόρ για την χώρα.

Μάλιστα σήμερα ( Πέμπτη 17/7/2025) αναμένονται και άλλες ισχυρές βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

More heavy rain is in store for Japan and South Korea on Thursday. Particularly in South Korea, the same areas could be hit over and over again with new rainfall, as illustrated by this scenario from ECMWF:https://t.co/j3zxt8IBP6



TT pic.twitter.com/w7adA5yfqh