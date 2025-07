Η Ολλανδία απαγορεύει την είσοδo στη χώρα σε δύο ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς και βάζει περιορισμό στις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ

Η ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη λήψη μέτρων εις βάρος του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εισόδου στην Ολλανδία σε δύο ακροδεξιούς υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης αλλά και αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ.

Λόγω «της αφόρητης και αδικαιολόγητης» κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, ο υπουργός Εξωτερικών Κάσπαρ Βέλντκαμπ ανέφερε σε επιστολή του προς το κοινοβούλιο ότι θα υπάρξουν διάφορες κυρώσεις από την Ολλανδία προς το Ισραήλ.

Οι Ισραηλινοί υπουργοί Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς δεν θα μπορούν πλέον να εισέρχονται στο ολλανδικό έδαφος, καθώς κατηγορούνται ότι έχουν επανειλημμένα υποκινήσει βία εις βάρος Παλαιστίνιων.

Οι δύο υπουργοί θεωρούνται πλέον «ανεπιθύμητα πρόσωπα» στην Ολλανδία καθώς έχουν ζητήσει την επέκταση των εβραϊκών οικισμών σε παλαιστινιακά εδάφη και έχουν καλέσει σε «εθνοκάθαρση» στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας βέβαια, ο Κάσπαρ Βέλντκαμπ, έχει καλέσει τον Ισραηλινό πρεσβευτή στην Ολλανδία για να του πει να αλλάξει πορεία στη Γάζα και να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Παράλληλα ανακοινώθηκαν αυστηρότεροι περιορισμοί στις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ. Κάποια από τα ήδη υπάρχοντα συμβόλαια θα αναθεωρηθούν με δεδομένη την κατάσταση, ενώ η υπογραφή νέων «είναι σχεδόν εκτός συζήτησης», όπως υπογράμμισε.

Την ίδια ώρα η Ολλανδία θα αυξήσει τη συνεισφορά της σε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα προσφέροντας επιπλέον 1,5 εκατ. ευρώ σε υπηρεσία του ΟΗΕ και 3 εκατ. ευρώ στον Ερυθρό Σταυρό.

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Ολλανδίας συμφώνησε σε αυτά τα μέτρα χθες, Δευτέρα (28.7.2025), κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης που είχε ο πρωθυπουργός Ντικ Σχοφ με τον Βέλντκαμπ, τον υπουργό Άμυνας Ρούμπεν Μπρέκελμανς και τους αντιπροέδρους της κυβέρνησης.

Μετά την συνάντηση ο Ντικ Σχοφ δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να στηρίξει την πρόταση της ΕΕ να περιοριστεί η συμμετοχή του Ισραήλ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας Horizon, εφόσον οι Βρυξέλλες καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ δεν συμμορφώνεται με τις δεσμεύσεις του αναφορικά με την πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Today I had an additional meeting with the deputy prime ministers, the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Defence about the catastrophic situation in Gaza. The government’s goal is crystal clear: the people of Gaza must be given immediate, unfettered, safe access to…

«Η Ολλανδία θα πιέσει για επιπλέον ευρωπαϊκά μέτρα, για παράδειγμα στον τομέα του εμπορίου», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Ντικ Σχοφ επεσήμανε ότι ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ για τα ολλανδικά μέτρα με εκείνον να γράφει λίγο αργότερα στο Χ ότι οι αποφάσεις της Ολλανδίας είναι «ΤΕΡΑΣΤΙΟ λάθος», κυρίως με δεδομένη «τις συνεχιζόμενες και βελτιωμένες ανθρωπιστικές προσπάθειες του Ισραήλ».

Sorry Prime Minister, with all due respect- this tweet does not reflect the spirit and details of the call. Nor does it reflect my crystal clear position that it will be a HUGE mistake if EU takes such steps especially in light of Israel’s ongoing and upgraded humanitarian…