Κόσμος

«Η Ουκρανία δεν στάθηκε ούτε θα σταθεί ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη, είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ» λέει ο προσωπάρχης του Ζελένσκι

«Η συνάντηση των Προέδρων θα προετοιμαστεί διεξοδικά και άμεσα από την πλευρά μας», ανέφερε το «δεξί χέρι» του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο επικεφαλής του γραφείου της ουκρανικής προεδρίας, Αντρέι Γερμάκ
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο επικεφαλής του γραφείου της ουκρανικής προεδρίας, Αντρέι Γερμάκ / REUTERS / Φωτογραφία Violeta Santos Moura

Με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Ντρίσκολ ενόψει της επίσκεψής του στην Ουκρανία αυτήν την εβδομάδα, αποκάλυψε ότι επικοινώνησε αργά χθες (25.11.2025) το βράδυ ώρα Ελλάδας ο προσωπάρχης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ.

«Σας ευχαριστούμε για την αντικειμενικότητα και το εποικοδομητικό πνεύμα σας», έγραψε ο επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

«Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τραμπ, αναμένουμε τον υπουργό Στρατού (των ΗΠΑ) στο Κίεβο αυτήν την εβδομάδα και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όσο το δυνατόν ταχύτερα προκειμένου να οριστικοποιήσουμε τα απαραίτητα βήματα για τον τερματισμό της αιματοχυσίας».

 

Ο Γερμάκ δήλωσε ότι στις συνομιλίες που φιλοξενήθηκαν στη Γενεύη μπήκαν «γερά θεμέλια», διαβεβαιώνοντας πως το Κίεβο προσβλέπει σε «περαιτέρω συνεργασία» με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο.

«Η Ουκρανία δεν στάθηκε ούτε θα σταθεί ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη. Είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ για την υποστήριξή τους. Η συνάντηση των Προέδρων θα προετοιμαστεί διεξοδικά και άμεσα από την πλευρά μας», ανέφερε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
70
64
61
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Επίτροπος της FDA συνδέει δέκα θανάτους παιδιών στις ΗΠΑ με τα εμβόλια κατά της Covid19
Οι θάνατοι μπορεί να οφείλονται σε μυοκαρδίτιδα ή φλεγμονή του καρδιακού μυός - Ωστόσο επιστήμονες τονίζουν ότι τα εμβόλια Covid-19 έχουν ελεγχθεί πλήρως και αποδειχθεί ασφαλή και αποτελεσματικά
Εμβόλιο 5
Μήνυμα για κοινό Πάσχα και ενότητα της πίστης στέλνει η υπογραφείσα δήλωση του Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου
Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Πάπας Λέων ΙΔ' θα παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και μετά θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για τη Βηρυτό
Ο Πάπας Λέων XIV και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α' υπογράφουν την κοινή διακήρυξη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
14
Zero Units: Στις «ομάδες θανάτου» της CIA στο Αφγανιστάν είχε υπηρετήσει ο 29χρονος δράστης της φονικής επίθεσης στην Ουάσινγκτον
Διεθνή μέσα ενημέρωσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις να κατηγορήσουν τις «Zero Units» για εγκλήματα πολέμου, όπως βασανιστήρια, εκτελέσεις αμάχων
Αφγανοί στρατιώτες ειδικών επιχειρήσεων
Newsit logo
Newsit logo