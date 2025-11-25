«Η Ουκρανία δεν στάθηκε ούτε θα σταθεί ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη, είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ» λέει ο προσωπάρχης του Ζελένσκι

Με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Ντρίσκολ ενόψει της επίσκεψής του στην Ουκρανία αυτήν την εβδομάδα, αποκάλυψε ότι επικοινώνησε αργά χθες (25.11.2025) το βράδυ ώρα Ελλάδας ο προσωπάρχης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ.

«Σας ευχαριστούμε για την αντικειμενικότητα και το εποικοδομητικό πνεύμα σας», έγραψε ο επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

«Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τραμπ, αναμένουμε τον υπουργό Στρατού (των ΗΠΑ) στο Κίεβο αυτήν την εβδομάδα και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όσο το δυνατόν ταχύτερα προκειμένου να οριστικοποιήσουμε τα απαραίτητα βήματα για τον τερματισμό της αιματοχυσίας».

I just spoke with U.S. Army Secretary @SecArmy Daniel Driscoll. Thanks for the focus and constructiveness! As President @POTUS outlined, we expect the Secretary of the Army in Kyiv later this week, and we are ready to continue working as swiftly as possible to finalize the steps… — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 25, 2025

Ο Γερμάκ δήλωσε ότι στις συνομιλίες που φιλοξενήθηκαν στη Γενεύη μπήκαν «γερά θεμέλια», διαβεβαιώνοντας πως το Κίεβο προσβλέπει σε «περαιτέρω συνεργασία» με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο.

«Η Ουκρανία δεν στάθηκε ούτε θα σταθεί ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη. Είμαστε ευγνώμονες στις ΗΠΑ για την υποστήριξή τους. Η συνάντηση των Προέδρων θα προετοιμαστεί διεξοδικά και άμεσα από την πλευρά μας», ανέφερε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι.